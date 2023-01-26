葉倫批中國是非洲債務「障礙」 中使館嗆：先管好美國債務

美國財政部長葉倫（中）訪問非洲國家尚比亞，指責中國是尚比亞債務重組的「障礙」 。右為尚比亞總統。（Getty Images）

美國財政部長葉倫 近日在非洲國家尚比亞訪問，指責中國是尚比亞債務重組的「障礙」：；中國駐尚比亞大使館對此發文回嗆，批評美國自身債務問題嚴重，應先把自己家的債務事情管好，且中國正積極與各方尋求解決方案。另有研究顯示，2021年中國向新興經濟體提供的發展貸款 創下13年新低。

葉倫日前在尚比亞舉行記者會，呼籲中國應立即解決尚比亞沉重的債務負擔，因這個問題「至關重要」。她並強調使尚比亞擺脫違約並重組債務是美國的首要任務。尚比亞總統希奇萊馬並在與葉倫的會談中表示該國3月下旬面臨還債最後期限。

中國駐尚比亞大使館24日對此發文回嗆美國自身債務問題嚴重，並稱中國正在積極與各方尋求解決方案，批美國「沒有資格出於私利公開無端指責或向他國施壓」。

回應指出，假定葉倫涉及債務的言論是正確的，她談及的美國以外債務問題的最好前景就是美國國內債務的現狀。但葉倫近日曾致信美國國會指美國聯邦政府債務規模已達31.4兆美元法定上限；如果聯邦政府無法按時償還債務，可能引發全球金融危機。葉倫的言行揭示了美國災難性債務問題的現狀和成因，也讓世界有理由相信前述假定是錯誤的。

美國財政部長葉倫（中）訪問非洲國家尚比亞，指責中國是尚比亞債務重組的「障礙」 。（路透）

實際上，美方在除美國之外債務問題上能作的最大貢獻就是美國聯準會採取負責任的貨幣政策、處理好美國自身債務問題、停止破壞其他主權國家積極解決債務問題的努力。並預祝葉倫「能使美國成功避免債務違約、保護好美國自身信用」。

關於尚比亞債務議題，中使館回應指出，中國正作為G20共同框架下尚比亞官方債權人委員會共同主席，積極同各方一道按照「共同行動、公平負擔」原則尋求可持續解決方案，並取得了積極進展，「我們期待美國在此過程中發揮建設性作用」。

路透報導，尚比亞2020年出現債務違約，未能支付4250萬美元的債券，成為非洲第一個在新冠疫情期間違約的國家。

中發展貸款 創13年新低

美國之音引述波士頓大學全球發展政策中心一項研究顯示，由於北京 削減對大型石油項目的資金，2021年中國兩大貿易政策銀行承諾的貸款降至37億美元，為13年來的最低點。該中心並預計中國將全面轉向交易量較小，但質量更高的投資。

據世界銀行數據，中國是世界上最大的雙邊貸款方。美國等西方國家和多邊貸款機構正在向北京施壓，要求向尚比亞和斯里蘭卡等陷入困境的新興經濟體提供債務減免。中國往往很少披露貸款條件以及如何與借款人重新談判的情況。