樞密院十號：美未做好與中開戰準備

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）最新報告指出，若台海爆發大規模衝突，美軍最關鍵的遠程精確制導彈藥儲備將在一周內用完。環球時報旗下公眾號「樞密院十號」以「美國的國防工業還遠沒有做好與中國開戰的準備」為題發表文章稱，美國某些人正在相當認真地準備「中美大戰」，並試圖著手解決短板問題，中國必須加強針對性準備。

環球時報引述美國防務新聞報導，該智庫的最新報告發現，儘管美國對烏克蘭 的軍事援助對於挫敗俄軍進攻發揮了重要作用，但這種援助已經耗盡了五角大樓的庫存，並證明當前美國國防工業無法激增以應對一場大戰。

該報告稱，防止解放軍 在台海衝突中獲勝的最重要的彈藥之一是遠程精確導彈。CSIS此前的兵推中宣稱，由於解放軍壓倒性的遠程打擊火力足以摧毀美國部署在第一島鏈上的戰術飛機和靠近台海的航母編隊，最終美軍是依靠數千枚LRASM遠程精確導彈，在解放軍防空導彈打擊範圍外擊敗解放軍登陸艦隊才扭轉敗局。

但該報告承認，美軍當前只有數百枚LRASM導彈，洛馬公司表示，其生產過程需要兩年時間。

防務新聞稱，預計美軍介入台海衝突，將在一周內耗盡美國的軍事物資。「美國軍方每天會消耗數百枚聯合空對地防區外導彈和增程型導彈，僅在一周多的時間內就將其庫存清空。軍方還將消耗大量標準-6等艦載防空導彈」。

「樞密院十號」指出，儘管CSIS的報告聽上去是在揭露美國國防工業的能力不足，但就與該智庫之前發布的台海兵推結果類似，其根本目的還是在要求給美國國防工業打錢。尤其是在報告中屢次被重點提到的各型先進導彈。但正如該報告自身也承認的，這種能力不足恐怕不是光靠短期內打錢就能解決，美國工業能力的下降造成的全面影響正在顯露。

樞密院十號認為，中國該警惕的是，美國某些人正在相當認真地準備「中美大戰」，「在美國對華咄咄逼人的戰略威逼面前，我們必須加強針對性準備」。

另據美國之音報導，美國總統拜登 25日宣布向烏克蘭提供31輛M1艾布拉姆斯主戰坦克，被認為是美國向烏克蘭提供大量軍備援助的又一重大步驟，將有助重塑戰爭格局。但在台海可能爆發衝突的情況下，美國是否能同時供應歐亞兩大戰場的戰備成為分析人士的關注。