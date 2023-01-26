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和中國打交道 教宗方濟各：要保持耐心

中國新聞組／北京26日電
教宗方濟各24日在教廷接受美聯社專訪。（美聯社）
教宗方濟各24日在教廷接受美聯社專訪。（美聯社）

天主教教宗方濟各接受美媒專訪時表示，「和中國打交道，我們必須保持耐心」。他認為保持與中國的對話是教廷努力保護中國天主教徒的基本原則。梵蒂岡與北京之間的外交努力接下來將會如何進行？方濟各回應說：「我們採取很多步驟。每一次（主教提名）都會用放大鏡來檢視。最重要的是不要中斷對話。」

德國之聲引述美聯社報導，教宗方濟各24日談到中國當局，他說：「他們有時候有些保守，有時候又不是那麼保守。」

2018年，方濟各與北京方面達成有關在中國主教任命的臨時協議。該協議每兩年續簽一次。這一做法遭到天主教會中保守派的批評。

天主教香港教區榮休主教陳日君就是批評人士之一。2018年10月，他在紐約時報撰文，批評梵蒂岡與中國政府簽署臨時秘密協議，更比喻教宗方濟各向中共領導人習近平屈膝。2020年，在這份協議續簽前，他曾親自前往羅馬，希望同教廷商討同中國的關係，但是未能獲得教宗會見，只好遺憾而歸。

方濟各描述現年91歲的陳日君是一位「迷人的老人」，擁有「溫柔的心靈」。

今年1月初，陳日君前往梵蒂岡參加本篤十六世的葬禮。在梵蒂岡停留期間，教宗方濟各邀請他前往教宗位於梵蒂岡飯店的住所，方濟各的私人書房前拜訪了一尊佘山聖母像。陳日君看到這尊雕像時，方濟各描述說：「他像孩子一樣哭了起來。」

報導指出，中國目前約有1200萬名天主教徒。而中國是一個大部分國民不信教的世俗國家。 1957年，北京當局成立了「天主教愛國會」（KPV） 。任何想要在中國信奉天主教的人，都必須加入天主教愛國會。

方濟各 教宗 北京

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