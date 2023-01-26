拉美角力 習：願構建「中拉命運共同體」推動平等、互利

習近平24日向拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會視訊致詞。(新華社)

中美在拉美地區的角力向來是國際社會焦點，中國國家主席習近平 24日向拉美和加勒比國家共同體（中國稱拉共體）第七屆峰會發表視訊致詞表示，中方高度重視發展同拉共體關係，將拉共體視為鞏固發展中國家團結、推動南南合作的重要夥伴；越來越多的地區國家和中國合作推進共建「一帶一路 」，建構中拉命運共同體，中方將推動中拉關係進入平等、互利新時代。

拉丁美洲和加勒比國家共同體是一個由拉美國家和加勒比國家組成的國際組織，於2010年成立，成員來自加拿大 和美國以外的美洲國家，當前輪值主席國為阿根廷。

據新華社報導，本屆峰會於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，習近平應阿根廷總統費南德茲邀請作視訊致詞。

習近平指出，拉美和加勒比國家是發展中國家的重要組成部分，也是全球治理的積極參與者和貢獻者，拉共體已成為全球南南合作不可或缺的推動力量，為維護地區和平、促進共同發展、推進區域一體化發揮了重要作用。

他並稱，越來越多的地區國家和中國合作推進高質量共建「一帶一路」，支持並參與全球發展倡議和全球安全倡議，和中方攜手建構中拉命運共同體。

習近平強調，當前世界進入新的動盪變革期，只有加強團結合作才能共迎挑戰。中方願和拉美和加勒比國家繼續守望相助、攜手共進，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進世界和平與發展，推動建構人類命運共同體。