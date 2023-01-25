美：加強施壓中國「停買」伊朗石油

美國的伊朗 事務特使馬利（Robert Malley）23日表示，美國會加強施壓中國，要求北京當局停止向伊朗購買石油 。

美國之音報導，馬利接受彭博電視採訪時表示，中國是伊朗非法出口的主要目的地，而美國與中國有關購買伊朗產品的會談將會加劇。

美國自2018年撤出旨在遏制伊朗核項目的協議後，一直對伊朗及其原油出口加以制裁。伊朗則以加緊鈾濃縮活動做出回應。

報導指出，最近幾個月，伊朗原油及提煉產品的船運激增，其中很大部分看來是運往中國，但是卻偽裝來自馬來西亞。中國是全球最大的原油進口國。

據國際航運分析公司Vortexa的數據，伊朗上個月的石油出口攀升至每天約140萬桶，四年來新高。

在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之後，布倫特原油價 格曾暴漲到計劃130美元一桶，導致美國汽油價格飛漲，在政治上對總統拜登造成傷害。此後，布倫特原油價格跌倒了88美元一桶，不過許多分析師預測，今年晚些時候將回升至每桶100美元以上。

報導表示，一些能源交易商猜測，只要能幫助穩定原油價格，美國便對伊朗石油在國際市場上的交易就感到高興。馬利對此表示否認。馬利說，「不，我們不讚同。我們能完美地執行制裁嗎？不能。但是，我們盡我們所能確保制裁得到執行。」