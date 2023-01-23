中外交部長秦剛在NBA視訊拜年 祝中美前「兔」似錦

秦剛在NBA賽場透過視訊拜年。（取材自中國駐美國大使館官網）

美東時間1月21日晚，新任外交部長秦剛 在美國職業籃球聯賽（NBA ）華盛頓奇才隊主場與奧蘭多魔術隊比賽期間發表視訊致辭，向兩支球隊、NBA廣大球迷和中美民眾致以春節祝福。

法廣報導，秦剛周六1月21日在華盛頓奇才隊與奧蘭多魔術隊的一場NBA比賽中，通過預先錄製的視頻向數萬名籃球迷發表了拜年講話。

在球賽休息時播放的40秒的視頻中，他用英語「祝中國和美國人民在兔年繁榮昌盛，有個光明的前程」。他表示，今年是兔年，兔象徵著仁愛、優雅和美麗。去年12月，他作為中國駐美大使到球館觀看奇才隊精彩比賽並度過了一個愉快夜晚，很高興今天又回到球館和大家一起慶祝新年。在此喜慶祥和之際，祝願中美兩國人民新年大展宏「兔」、前「兔」似錦，並祝大家好運和享受比賽。

另據台北中國時報報導，整場比賽充滿濃郁的中國文化氣息，新春的祝福貫穿賽事始終。賽前，兩位華人藝術家用中國傳統樂器琵琶演奏了美國國歌。

現場工作人員向觀眾投擲具有中國特色的生肖兔，引發「哄搶」。由中國駐美使館外交官子女扮演的貓熊吉祥物登台，其憨態可掬的模樣贏得觀眾陣陣掌聲和歡呼聲

法廣引述法新社說，秦剛先生在2021年7月至2022年12月期間擔任中國駐美國大使，當他被派往華盛頓時，他通過在奇才隊比賽中投籃和與億萬富翁馬斯克一起乘坐特斯拉汽車而出了名。

據報導，這次新的魅力行動，是在華盛頓高官布林肯 和葉倫即將對中國進行兩次重要訪問之前進行的。布林肯預計2月5日至6日訪問北京，葉倫在瑞士蘇黎世與中國副總理劉鶴會晤後，表明在不久的將來將訪問中國。