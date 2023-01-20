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習近平全票當選江蘇人大代表 致電胡錦濤、朱鎔基祝健康長壽

記者廖士鋒／綜合報導
習近平18日在北京八一大樓以視頻方式檢查部隊戰備工作，親切慰問部隊官兵。(新華社)
習近平18日在北京八一大樓以視頻方式檢查部隊戰備工作，親切慰問部隊官兵。(新華社)

中共總書記習近平19日於江蘇省人大會議的選舉上，以全票當選全國人大代表。官媒指出，全體代表起立，「雷鳴般的掌聲響徹全場，久久激蕩」。在與多地基層幹部群眾連線慰問後，習近平也以電話等方式問候胡錦濤、朱鎔基等老同志，祝賀新春愉快。

來源：YouTube

央視新聞報導，1月15日至19日，江蘇省十四屆人大一次會議在南京召開，會議選舉產生了江蘇省第十四屆全國人大代表，在江蘇參選的「中央提名的代表候選人」習近平，以785票全票當選第十四屆全國人大代表。

央視等官媒又提及「人民領袖」一詞，報導稱，「人民領袖不負人民，億萬人民愛戴領袖！」代表們紛紛表示，步入新時代，在「以習近平為核心」的中共中央堅強領導下，江蘇按照「經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高」藍圖，推進中國式現代化。

報導還稱，大會總監票人李航指出，「這785票，是我們江蘇8500萬兒女的共同心願，表達了我們各級幹部群眾對習近平總書記的衷心愛戴」。

中共中央高層按慣例都會被安排由不同省分「選為」全國人大代表，近幾屆全國人大代表選舉中，習近平分別在不同省區當選。2018年1月習近平是在內蒙古自治區全票當選為第十三屆全國人大代表；2013年選出第十二屆全國人大代表時，習近平則是在上海市當選。

若無意外，習近平料將在3月的全國人大會議，第三度出任國家主席。

另據新華社報導，春節前夕，習近平以電話等方式慰問或委託有關方面負責同志慰問胡錦濤、朱鎔基等老同志。

獲慰問的還有李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗及已退休多年的老同志等，向他們致以誠摯的節日問候，衷心祝願他們新春愉快、健康長壽。

老同志們對此表示感謝，高度評價過去五年和新時代十年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心表示衷心擁護。

2022年10月22日中共二十大閉幕會上，胡錫濤被請出會場。（路透）
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中共總書記習近平在19日江蘇省第十四屆人民代表大會第一次會議，全票當選為全國人大...
中共總書記習近平在19日江蘇省第十四屆人民代表大會第一次會議，全票當選為全國人大代表。（取材自江蘇人大發布微信）

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