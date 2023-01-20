熱迎中國遊客 瑞士少女峰、馬爾地夫都準備了驚喜

瑞士少女峰展出為歡迎中國遊客而準備的冰雕兔。（圖：少女峰鐵路公司工作人員提供）

中國農曆新年將至，有「歐洲屋脊」美譽的瑞士少女峰熱切期待中國遊客。少女峰專門為中國遊客準備的「兔年驚喜」——冰雕兔17日正式亮相。另外，三年來首批中國遊客抵達馬爾地夫，該國旅遊部長接機，外交部長在推特 發文歡迎。

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新華社客戶端報導，「2023年新春快樂，兔年大吉！希望你們很快就會來，瑞士歡迎你！」少女峰鐵路公司中國市場主管阿德里安·施米德（中文名時迪軒）向中國朋友送上節日祝福，並發出熱情邀約。

瑞士少女峰火車站附近的中國鋼琴家郎朗的冰雕。(新華社)

為迎接春節，少女峰纜車起始站早早就布置起兔年裝飾和紅燈籠。「我們想用特別的方式歡迎中國遊客，因此在冰川上雕刻了兔子。」少女峰鐵路公司管理人員凱斯勒說，他們準備了一系列中國元素的歡迎方式，「都是我們第一次做」。

瑞士少女峰新開的麵食餐廳。(新華社)

冰雕兔就在歐洲海拔最高的火車站「少女峰-歐洲屋脊」旁邊的冰雕區域內展出，冰雕下附中文祝福語「兔年大吉」。

就在冰雕兔不遠處，還有一座冰雕，刻畫的是中國鋼琴家郎朗在山峰上演奏的場景。2022年4月14日，郎朗在少女峰火車站獻上鋼琴獨奏，促進中歐文化交流。

馬爾地夫旅遊部長18日在推特發了幾張關於迎接中國遊客抵達的照片。(取材自推特)

另外，環球網引述馬爾地夫「Psmnews」新聞網報導，北京 首都航空公司一架載有198名乘客的航班18日抵達馬爾地夫，馬爾地夫旅遊部長毛素姆、市場營銷和公共關係公司常務董事默罕默德·托伊布、馬爾地夫機場 有限公司的工作人員等在機場迎接這些遊客。

馬爾地夫「Visitmaldives」網站報導稱，默罕默德·托伊布當天在迎接儀式上說，「我們非常高興地歡迎從中國飛抵馬爾地夫的航班。在疫情暴發之前幾年裡，中國一直是我們的主要客源市場，我們期待中國遊客再次登上我們的（外國遊客量）榜首」。該網站還稱，中國駐馬爾地夫大使王立新當天也在機場出席了迎接儀式。

此外，馬爾地夫旅遊部長毛素姆18日還在推特上發了幾張關於迎接中國遊客抵達馬爾地夫的圖，並在配文中稱，「感謝中國駐馬爾地夫大使王立新對馬爾地夫旅遊業的支持」。

馬爾地夫外長沙希德當天也在推特上發了幾張關於迎接中國遊客抵達馬爾地夫的圖，並在配文中稱，「歡迎中國遊客在離開將近三年後再次回到馬爾地夫，很高興。我們一直熱切期待這一天的到來，為此馬爾地夫和中國政府一直在開展密切合作」。