迎接外資、遊客重返 劉鶴：中國準備好了

國務院副總理劉鶴18日在瑞士達與美國財長會談後接受媒體專訪時，強調對於歡迎更多外國朋友與投資者「中國已經準備好了」。（取材自鳳凰衛視）

中國副總理劉鶴近日出訪瑞士參加世界經濟論壇後，也向全球釋出中國經濟的最新訊號。他在瑞士受訪時表示，這次出訪感覺各方面說「哎呦，中國又回來了」，他對外商到中國投資 的信心，抱著樂觀態度，對改善營商環境、迎接外資與外國遊客到訪，「中國已經準備好了」。

香港 鳳凰衛視昨刊出劉鶴專訪，劉鶴稱，這次世界經濟論壇「怎麼加強合作，是大家關注的一個熱點」，中國官方派代表團主要是介紹中共20大 後的改革開放、經濟發展等經濟政策措施。

上述專訪是劉鶴與美國財長葉倫會談後進行，對於整場會談，劉鶴評價是「非常專業的、非常坦誠的、非常深入的」。雙方對中美關係的發展、對目前的現狀以及下一步雙方如何加強合作進行全面討論，根本的目的還是落實兩國元首在峇厘島達成的重要共識。

劉鶴透露，會談包含關稅問題、中概股問題都有討論，雙方也針對氣候變化、金融領域、能源、糧食安全、減債等議題充分交換意見，也都表達各自的核心關切。

鳳凰衛視記者提問，「您在論壇期間提及，希望3月之後全面放開，迎接更多四面八方的訪客、投資者來到中國，大家都非常期待，您對此是不是也更有信心？」

劉鶴回答表示，從總的情况來看，中國已經準備好了。希望外國朋友多到中國來，我們也歡迎更多外商到中

國投資。我們也會全面改善中國的營商環境，「我本人對此是抱著樂觀態度的。」