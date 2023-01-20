美中談3小時還不夠 劉鶴：葉倫趕飛機，不然談更久

國務院副總理劉鶴（左三）18日與美財政部長葉倫（右三）在瑞士蘇黎世舉行半天會談。(新華社)

中國國務院副總理劉鶴18日在瑞士與美國財政部長葉倫 會談約3小時，中方昨曝光細節。劉鶴透露與葉倫會談超時，氣氛融洽，若不是葉倫要趕飛機，可能會更久。另葉倫專程到瑞士見劉鶴，開放記者拍攝兩人握手合影長達七、八分鐘，專家分析指葉倫想務實解決問題，疫後經濟重啟的的中國，能為美國帶來巨大市場。

來源：BBC中文

這次開年首次美中高層會談當地18日在瑞士蘇黎世舉行。央視報導，兩人兩年來的第四次溝通持續約3小時，超出了原定時間。劉鶴在會後接受鳳凰衛視專訪時披露，當天從9點半開始一直談到12點多，由於葉倫他們馬上要上飛機，所以不得不停止。「如果有時間的話，可能會談得更長」。

央視旗下公眾號「玉淵譚天」解讀這次會談的四個細節。

第一個細節是美方的主動。劉鶴與葉倫見面的場地和拍攝是由美方負責，通常會談對外公開僅1至2分鐘，但這次從兩人握手到坐下後的開場寒暄至少有七、八分鐘，這不常見，現場記者都覺得非常過癮。第二個細節是雙方會談氣氛融洽，有種老朋友再見的感覺。

第三個細節，會談前一天，中方向世界宣告不會走向計畫經濟，會保持對外開放。開放，恰恰也是中美關係需要的。第四個細節，葉倫沒有參加達沃斯論壇，來瑞士的主要目的就是來見中方。在達沃斯論壇「在分裂的世界中加強合作」主題背景下，中美達成加強合作共識，顯得更有意義。

還有一個細節是，合影裡葉倫伸出的是一隻手，玉淵譚天分析，這樣的姿態也顯現露出美國還有猶豫保守的力量，對應的，是美方身不善而怨人，對處理美中關係不夠自信。中方歡迎美國國務卿布林肯 和葉倫訪華。接下來就考驗美國能不能敞開大門，達成合作共識。

中通社引述中國人民大學國際事務研究所所長、歐盟研究中心主任王義桅分析指出，會談超時說明了葉倫很務實想要解決問題，且對話是有建設性的，也促使葉倫訪華進一步會談。這次會談的對象是葉倫而非美國貿易代表戴琪，也說明了美方是想進一步溝通。尤其美國面臨40年來最嚴峻的通貨膨脹，需與中國合作才能解決國內的經濟問題。

王義桅認為，不論是接下來的美國國務卿布林肯訪華，還是葉倫可能也在今年訪華，都可以看到中美的互動正在加強，但這些其實也是為今年11月在三藩市舉辦的APEC峰會做準備。值得留意的是，明年是美國總統大選，爭取連任的拜登，急需借助中國的合作解決國內的經濟問題。對於中美關係來說，經濟層面可能是一個突破口，可以預期今年中美關係相對緩和，更加務實和聚焦合作。