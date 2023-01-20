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韓正另有重用？傳循「王岐山模式」擔任國家副主席

記者林則宏／綜合報導
韓正2022年9月1日透過視訊出席「2022年太原能源低碳發展論壇」開幕式。(新華社)
韓正2022年9月1日透過視訊出席「2022年太原能源低碳發展論壇」開幕式。(新華社)

全國兩會（人大、政協會議）將於3月初開幕，選舉產生新一屆國家領導層。在去年10月中共20大卸任政治局常委的國務院常務副總理韓正，將接替王岐山出任國家副主席，仍享正國級待遇，協助國家主席習近平處理外事工作。

中央社引述星島日報報導稱，山東省人大會議昨閉幕，並選舉產生該省的14屆全國人大代表，根據官方公布的名單，由「中央提名」的韓正當選。消息指出，準備退休的中共中央領導人不會安排為全國人大代表，如現任總理李克強等都沒有，這顯示韓正還將有重用。

多個消息透露，韓正形象良好，外事經驗豐富，深得習近平信任，將循「王岐山模式」擔任國家副主席，協助習近平處理外事工作，排名在七常委之後。

韓正現年69歲，長期在上海為官，49歲就成為上海市長，與習近平曾短期共事七個多月，兩人關係良好。

報導稱，韓正熟悉經濟工作，愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴，風度翩翩。美國前總統歐巴馬在回憶錄中曾描述印象中的上海市長韓正，稱他是「共產黨的後起之秀」，「剪裁得體的西服和風趣的成熟性格」。

2010年4月，時任上海市長的韓正接受時任台北市長郝龍斌邀請率團訪台。韓正此行足跡遍布雙北重要景點，包括故宮、北美館、信義誠品、台北101大樓、饒河街夜市等。

韓正是中共建政後首位訪問台灣的上海市長，受高度關注，但是他行前就表達希望「低調、不擾民、不管制」，能真正體驗台北庶民生活。因此，韓正在台期間車隊只有一輛警方引導車帶路，沒有交管，也沒有警車開道。

2017年10月中共19大，韓正受訪時曾回憶台北行說：「台灣小吃味道好極了，至今留下深刻的印象。」

韓正表示，當時他在台灣搭捷運、逛夜市，參訪企業、垃圾焚化廠和學校，所到之處都讓他留下非常深刻的印象，之後上海也與台北建立起「雙城論壇」。

國務院副總理韓正1月18日在北京透過衛星連線，問候中國正在極地和大洋執行任務的科...
國務院副總理韓正1月18日在北京透過衛星連線，問候中國正在極地和大洋執行任務的科學考察隊員。(新華社)

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