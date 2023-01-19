解放軍中部戰區一年兩度換將 黃銘升任司令員

黃銘（右）18日獲晉升為共軍上將，他已經接任中部戰區司令員。（取材自央視新聞）

共軍 中部戰區司令員發生異動，由黃銘晉升為共軍上將並擔任中部戰區司令員。值得注意的是，上一任中部戰區司令員吳亞男，甫在2022年1月獲任命，任期才1年，戰區司令員在1年內就被換將的情況再次於中部戰區上演。

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據央視新聞消息，中共 中央軍委晉升上將軍銜儀式18日在北京 八一大樓舉行。中共中央軍委主席習近平出席晉銜儀式，並向晉升上將軍銜的中部戰區司令員黃銘頒發命令狀，表示祝賀。

此項消息也透露，原任中共中部戰區司令員吳亞男不再擔任。吳亞男此前才在2022年1月21日晉升為共軍上將時，由官方揭露已擔任中部戰區司令員，2023年1月13日，被發現在官媒央視報導中央軍委紀委擴大會議的鏡頭當中，也顯示他已調入中央軍委聯合作戰指揮中心任職。

在吳亞男之前擔任中部戰區司令員的林向陽，任期則是更短，他在2021年9月被晉升為上將，同時擔任中部戰區司令員到2022年1月，之後被調往共軍東部戰區擔任司令員。

公開資料顯示，黃銘出生於1963年，曾任共軍陸軍第41集團軍軍長、第81集團軍軍長。2019年6月升任共軍陸軍副司令員，旋即在2019年12月晉升為中將。目前他也是中共第二十屆中央委員。