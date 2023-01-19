鄧聿文：劉鶴5個「必須」否定習十年施政 臨退前吐真言？

中國國務院副總理劉鶴17日在瑞士達沃斯出席達沃斯世界經濟論壇2023年年會並發表致辭。（新華社）

中國國務院 副總理劉鶴17日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會致辭，談及中國過去10年發展經驗時提及「中國堅持以經濟建設為中心」、「必須堅持社會主義市場經濟改革方向」等，對共同富裕等也有不同於官方的詮釋。有分析指出，對照習近平 任內大搞政治建設，劉鶴這番話似乎是對習過去10年施政路線的「否定」，可能是劉鶴交棒前「臨退吐真言」。

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德國之聲政治評論員、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編鄧聿文分析指出，劉鶴曾是習近平的首席經濟顧問。習每每強調的供給側改革，就是劉鶴幫他設計的。不過，劉鶴在對中國過去10年發展成就原因的解釋時，沒有把功勞算在習身上。

劉鶴在致辭中談了五個經驗，第一，必須堅持發展是第一要務，堅持以經濟建設為中心。第二，必須堅持社會主義市場經濟改革方向。有人說中國要搞計畫經濟，是絕對不可能的。第三，必須堅持全方位擴大對外開放。第四，必須堅持依法治國。第五，必須堅持創新驅動發展。

劉鶴提及這五點經驗時的用詞是「必須」，意即必須長期堅持，毫不動搖。尤其前面兩點，正是習近平讓大家非常不放心的地方。人們批評習過去10年沒有堅持中共 幾代領導人強調的必須以經濟建設為中心，卻集權，大搞政治建設，打壓資本和平台企業。故而，人們可以把劉鶴指出的五點經驗，看作是對習近平過去10年施政路線的「否定」或者「反對」。

劉鶴的部分致辭也與官方不一樣。劉鶴贊同在中國搞經濟雙循環和共同富裕，但強調經濟雙循環不是關起門來搞建設，排斥對外開放，而要加強國際分工和合作，擴大對外開放；共同富裕不是劫富濟貧，只著眼於分配，還要生產，它是一個歷史過程，要發揮企業家創造財富的關鍵作用。

鄧聿平指出，按照中共對高級官員出國訪問審查流程，劉鶴的講稿是得到官方認可了的。外事主管部門甚或習近平之所以同意這個暗含「否定」習的講稿基調，一個原因是習在經過碰壁後，確實有所反省；二是在目前嚴峻的形勢下，需要向外界發出一個中國正在進行政策調整的正面積極的信號，讓國際社會對中國接下來的發展有信心。

當然，鄧聿平表示，當然也有可能是習近平不了解劉鶴在致辭中要講什麼。但即使如此，應不致對劉鶴造成風險；也許劉鶴評估過，反正兩會後要交棒退休，臨退前借這個場合發表一點真實感言，算是他作為過去的首席經濟顧問對習的一點忠告，聽不聽當然是習的事。