王滬寧掌政協「團派」胡春華入副主席名單

接任全國政協主席的王滬寧。（取材自中國網）

今年全國政協會議將於3月4日召開。中共 中央政治局常委排名第四的王滬寧將接替汪洋，出任新一屆全國政協主席，中央統戰部長石泰峰將擔任政協第一副主席。

此外，國務院 副總理胡春華、最高人民法院院長周強等往昔「團派大將」在副主席名單中。59歲的胡春華曾是胡錦濤時代的明日之星，在中共20大上，胡未能進入政治局，這次進入政協，退居二線。國務委員王勇、全國人大副委員長沈躍躍（女）、新任國務院台辦主任宋濤也是新一屆政協委員，均可望成為政協副主席。

本屆政協副主席共有24人，其中11人為中共黨內人士，3人來自港澳，1人是宗教，9人為民主黨派和工商聯領袖。由於卸任者超過7成，新一屆政協副主席將大洗牌。

新華社指出，第14屆全國政協委員共有2172名。石泰峰稱，對全國政協委員人選逐個審核把關，嚴把人選的政治關、廉潔關、形象關，對政治上不合格的「1票否決」，對廉潔上有問題的「零容忍」，對形象上有不良反映和負面影響的堅決不用，切實防止「帶病提名」、「帶病當選」。

石泰峰表示，第14屆全國政協委員中，中共委員852名，占39.2%，其餘為非中共委員。56個民族都有人選進入全國政協，平均年齡56.6歲；大學以上學歷2037名，中國科學院院士、中國工程院院士共125名。

報導稱，新一屆政協委員具有兩大特點，一是具有廣泛代表性。人選基本涵蓋各領域各方面需要參加全國政協的人士，分布比較廣泛。既有為維護國家統一、民族團結、社會穩定作出積極貢獻的少數民族代表和宗教界人士，又有新的社會階層中的優秀代表人士，還有其他方面的對鞏固和發展愛國統一戰線有突出作用的代表人士。

二是結構進一步優化。注重在實施國家重大發展戰略、打好「三大攻堅戰」、疫情防控、防災減災救災等重大鬥爭、重大任務中表現突出的優秀分子作為人選，並統籌考慮民族、宗教以及非公有制經濟人士、新的社會階層人士的安排，並注意安排一定數量相對年輕的同志。

值得注意的是，去年卸任的香港 特區前行政長官林鄭月娥並不在政協委員名單內。這也代表她將不會循香港前特首董建華和梁振英之路，在卸任後出任全國政協副主席、晉身「國家領導人」之列。