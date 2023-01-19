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BBC：中國竊取美科技機密 瞄準航空航太、奈米技術

中國新聞組／北京19日電
在法國的通用電氣渦輪機葉片。(Getty Images)
在法國的通用電氣渦輪機葉片。(Getty Images)

2023年剛開始，美國宣判的一宗工業間諜案將美中科技領域的爭鋒相對再受矚。美國奇異電力公司華裔工程師鄭曉青(Zheng Xiaoqing）竊取公司機密檔案並藏匿在數位照片的二元碼中，先以電郵寄給自己，再送交中國共犯，本月稍早已遭美方判兩年徒刑。分析指出，上述案件顯示航空航太和奈米技術已是中國竊取科技機密的重點。

中央社引述BBC新聞報導，鄭曉青這種手法名為圖像隱碼術（steganography），可將資料檔隱藏在另一個資料檔的編碼中。鄭曉青多次利用這種手法，竊取了奇異電力的敏感檔案。

奇異是一家跨國集團，業務遍及醫療保健、能源和航太，產品由冰箱到飛機發動機不等。鄭曉青竊取的情報與燃氣輪機和蒸氣輪機的設計和製造有關，交給中國方面後，最終受益的是中國政府、企業和大學。

鄭曉青案是美國當局起訴的最新一起類似案件，去年11月據稱是專業間諜的中國公民徐彥軍（Xu Yanjun)被判20年徒刑，罪名是圖謀竊取奇異等若干美國航空和航太公司的貿易機密。

這是中國奮力取得科技知識以推動經濟發展並挑戰地緣政治秩序的比較全面行動之一，相對地，美國正極力防止嚴重挑戰其國力的競爭對手出現。

經濟學人資訊社（EIU）全球貿易分析師馬志昂（Nick Marro）告訴英廣新聞網，竊取貿易機密對各國具有吸引力，因為藉此可以「在全球價值鏈中比較快速地爬升，比起完全仰仗自主創新能力，可以省去時間和金錢的付出」。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）去年7月在英國倫敦一項商界領袖和學者出席的會議中說，中國力求「洗劫」西方公司的智慧財產，以便加速自己的工業發展，並在最終取得重大產業的主導權。

聯調局官員小柯勒（Alan Kohler Jr）在鄭曉青案代表司法部提出證詞時說，中國有意竊取「美國的創造發明」，以圖推翻「我們的全球領袖地位」。

鄭曉青是專精於輪機密封技術的工程師，曾參與研發各種蒸氣輪機外洩封堵技術。美國司法部說，透過密封可優化輪機功能。

航太和航空設備是中國當局力求快速發展以減少對外國技術依賴並終而加以超越的十種產業之一，但中國工業間諜活動的矛頭也指向其他許多產業。

矽谷顧問公司Constellation Research創辦人兼執行長王瑞光指出，這包括藥物研發與奈米科技。1奈米等於10億分之1米，奈米科技就是運用於製藥、紡織、衣料和汽車等領域的奈米大小工程與技術。

中國大力爭取的技術也包括生物工程，諸如研發有生物相容性的義肢以及再生組織成長。

奇異 航太 間諜

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