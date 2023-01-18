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中國解放軍徵兵2月15日啟動 「備戰打仗」人才優先

記者陳政錄／即時報導
解放軍深入鄉鎮、社區徵兵。（取材自解放軍報）
解放軍深入鄉鎮、社區徵兵。（取材自解放軍報）

中國2023年全國徵兵工作電視電話會議18日在北京召開，會議上決定上半年徵兵從2月15日開始，下半年從8月15日開始，徵集對象以大學生為重點，優先批准理工類大學生和「備戰打仗」所需技能人才入伍，並強調要徵集更多高學歷青年、高技術能手、高素質人才。

據新華社，該會議對中國今年兩次徵兵工作進行安排部署，強調要落實中共20大精神。在時間安排上，解放軍上半年徵兵從2月15日開始，至3月31日結束；下半年徵兵從8月15日開始，至9月30日結束。

報導稱，徵集對象將以大學生為重點，突出各級各類學校畢業生徵集，優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

會議還指出，要突出各級各類畢業生特別是大學畢業生徵集，加大技能人才徵集力度，徵集更多高學歷青年、高技術能手、高素質人才。

同時，會議要求積極探索精準徵兵，展開兵員預徵預儲，加快資訊平台建設，提高徵兵工作質量效益。此外，還有廉潔徵兵、強化組織領導等要求。

先前，中國軍媒《解放軍報》在元旦獻詞中提到，新的一年，中共全軍要強化戰鬥隊思想、堅持戰鬥力標準，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力，堅決捍衛中國國家主權、安全、發展利益。

解放軍 中共 北京

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