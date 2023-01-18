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供1300廉租房 宗慶後：早婚早生 貢獻國家

中國新聞組／北京18日電
宗慶後希望年輕人早點找對象結婚生子，為提高國家生育率做貢獻。(視頻截圖)
宗慶後希望年輕人早點找對象結婚生子，為提高國家生育率做貢獻。(視頻截圖)

娃哈哈集團董事長宗慶後日前在央視播出的「對話」節目中表示：「我們1300套廉租房今年6月份就竣工了，所以2023年我的小目標是希望我們的年輕人早點找對象，早點結婚，早生貴子，為提高國家生育率做點貢獻。」

影音來源：YouTube

然而，宗慶後這番話，年輕人能聽得進去嗎？住房問題解決了，真的能促進結婚、生育嗎？

新聞晨報評論指出，近年網絡各社交平台中網民針對女性婚育選擇的問題爭議紛紛，一則「女子稱42歲未婚狀態超好」新聞，更引起網友熱烈討論；部分網友基於自身價值觀而怒斥該女子的行為，並批評媒體不應宣傳其不婚育的價值觀，但是婚育與否是個人決定，無需旁人「指點江山」。

長期以來，有關女性婚育問題的討論，在輿論場上整體呈現出兩級狀態：一者為悲觀者。隨著小紅書、豆瓣等社交平台使用率的提高，越來越多已婚、已育女性在社交網絡上發布她們的婚育故事。其中不免有女性抱怨婚育對其生活帶來的困擾：不講衛生的丈夫、難以相處的公婆、吵鬧整晚而令其失眠抑鬱的孩童…。

平台上無數的婚育故事將部分女性婚後的悲苦與後悔具象化，也讓不少網友對婚育產生一定的畏懼心理。

堅持不婚不育女性或推崇婚育者，兩種觀念的出發點都是善意的，只是當大眾提出個人建議時，是否需要思考一個問題：這世界上有哪些事情是「理所當然」的呢？因此，對女性的建議應是一種「提醒」，而非直接的「肯定」與「否定」。

歸根結底，對於婚育問題，可以少一些指點江山式的「你必須」，而是以更理性、更客觀的方式讓女性網友知道婚育與不婚育二者的利弊；說到底，遇見完美愛情值得祝福，瀟灑獨立一生也值得喝采。

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