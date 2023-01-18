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「生孩很重要？」微博熱議、點擊率數億 有人憂：國家沒未來

中國新聞組／北京18日電
「生育後代真的很重要嗎？」話題在微博掀熱議，有人憂「沒有兒童，國家沒有未來」，有人罵「怎不反思婚育難處」。（歐新社）
「生育後代真的很重要嗎？」話題在微博掀熱議，有人憂「沒有兒童，國家沒有未來」，有人罵「怎不反思婚育難處」。（歐新社）

中國國家統計局報告稱，2022年中國人口為14.1175億，與前一年比較人口減少了約85萬人，官方數據顯示，中國去年的出生率僅為每千人6.77人，低於2021年的7.52人，創下有紀錄以來的最低出生率；一個標籤為「生育後代真的很重要嗎？」點擊率破數億，生不生孩子迅速成熱搜。

據法廣網報導，人口下滑最大主因是中國在1980年至2015年間實施獨生子女政策，以及高昂的教育成本導致的結果，這使得許多中國人不願生育一個以上的孩子，甚至根本不想生育。獨生子女政策和重男輕女的傳統也造成了嚴重的性別失衡。最新數據顯示，中國約有7.22億男性，而女性則為6.9億。這種不平衡在農村地區更為明顯，導致近年來組建的家庭越來越少。

網友Joyful Ned發帖稱，「女人不想生孩子的根本原因不在於她自己，而在於社會和男人沒有承擔起養育孩子的責任。對於生育的女性來說，這會導致她們的生活質量以及精神生活嚴重下降。」

人口專家表示，中國實施了三年的嚴格清零政策進一步損害了中國的人口前景。自2021年以來，地方政府推出鼓勵生3胎，包括稅收減免、延長產假和住房補貼；國家主席習近平也在去年10月份表示，政府將制定進一步的支持政策，然而，迄今為止的措施對遏制長期出生率下降趨勢收效甚微。

中國人口負成長，部分網友對國家的未來表達憂心，「沒有兒童，國家和民族都沒有未來」，但更多網友指向飆升的生活成本，以及在現今中國養育孩子遭遇的種種難處，「沒有人反思我們為何不想生小孩、不想結婚」、「我愛我的媽媽，但我不會當媽媽」。

中央社引述法新社報導，澳洲維多利亞大學（University of Victoria）研究員彭秀健表示，中國政府必須找出有效的政策來鼓勵生育，包括涵蓋生產、育兒和教育的全面政策方案來減少育兒成本，尤其特別需要解決女性生育後工作不安全的問題，否則生育率會下滑得更低。

教育 澳洲 習近平

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