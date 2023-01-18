6年來新出生人口「腰斬」 奶粉業恐倒三成

新出生人口數減少，奶粉競爭更加殘酷。(取材自第一財經)

中國國家統計局昨天公布2022年的人口數據，全年新出生人口956萬人，連續第6年下降，相比於2016年的1883萬人幾乎腰斬。在業內看來，連續的新出生人口下滑導致國內奶粉市場總量不斷萎縮，未來兩年國內嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

第一財經報導，近5年來，國內嬰幼兒配方奶粉市場持續性下滑，主要就是受到新出生人口減少影響。統計局數據顯示，2016年國內新出生人口數量從1883萬人，此後逐年下滑，到2021年這一數字已經跌至1062萬人。

獨立乳業分析師 宋亮表示，2022年新出生人口的持續下滑也在意料之中，儘管數據好於行業預期，但國內奶粉市場總量將持續萎縮。在奶粉消費中，1、2段奶粉和3段奶粉（12月以上）各占一半，因此對奶粉市場的影響會在未來2年逐漸體現，奶粉企業又將面臨新的增長壓力。

據報導，隨著市場總量的萎縮，奶粉市場存量競爭也不斷加劇。特別是2023 年也是新國標落地和二次配方注冊的關鍵一年，奶粉行業或迎來新一輪淘汰賽，此前市場預估將有三分之一的品牌出局，業內認為，未來奶粉企業的增長主要來自於市場集中度的變化。

而市場上的火藥味也漸濃，雖然社會庫存並未完全消化，但部分頭部奶粉企業在2022年末開始，就催促經銷商提前打款，以搶占經銷商資金，提前量大多在1-2個月左右。