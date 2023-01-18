我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

6年來新出生人口「腰斬」 奶粉業恐倒三成

中國新聞組／北京18日電
新出生人口數減少，奶粉競爭更加殘酷。(取材自第一財經)
新出生人口數減少，奶粉競爭更加殘酷。(取材自第一財經)

中國國家統計局昨天公布2022年的人口數據，全年新出生人口956萬人，連續第6年下降，相比於2016年的1883萬人幾乎腰斬。在業內看來，連續的新出生人口下滑導致國內奶粉市場總量不斷萎縮，未來兩年國內嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

第一財經報導，近5年來，國內嬰幼兒配方奶粉市場持續性下滑，主要就是受到新出生人口減少影響。統計局數據顯示，2016年國內新出生人口數量從1883萬人，此後逐年下滑，到2021年這一數字已經跌至1062萬人。

獨立乳業分析師宋亮表示，2022年新出生人口的持續下滑也在意料之中，儘管數據好於行業預期，但國內奶粉市場總量將持續萎縮。在奶粉消費中，1、2段奶粉和3段奶粉（12月以上）各占一半，因此對奶粉市場的影響會在未來2年逐漸體現，奶粉企業又將面臨新的增長壓力。

據報導，隨著市場總量的萎縮，奶粉市場存量競爭也不斷加劇。特別是2023年也是新國標落地和二次配方注冊的關鍵一年，奶粉行業或迎來新一輪淘汰賽，此前市場預估將有三分之一的品牌出局，業內認為，未來奶粉企業的增長主要來自於市場集中度的變化。

而市場上的火藥味也漸濃，雖然社會庫存並未完全消化，但部分頭部奶粉企業在2022年末開始，就催促經銷商提前打款，以搶占經銷商資金，提前量大多在1-2個月左右。

2023 分析師

上一則

港破歷來最龐大洗黑錢案 犯罪金額60億拘9人

下一則

涉販賣煽動物品 港警搜查市集逮捕6人

延伸閱讀

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
中國人口負成長 日學者：恐降低中國國際影響力

中國人口負成長 日學者：恐降低中國國際影響力
中國70個城市新屋價連九跌 疫情加劇、房市寬鬆政策效果不彰

中國70個城市新屋價連九跌 疫情加劇、房市寬鬆政策效果不彰
大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走