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反制之舉鬆綁 中「有限度」核發日韓簽證

中國新聞組／北京17日電
美國、加拿大、日本、南韓等赴中國班機，必須先檢查旅客登機前48小時核酸陰性證明。（中新社）
美國、加拿大、日本、南韓等赴中國班機，必須先檢查旅客登機前48小時核酸陰性證明。（中新社）

鑑於日、韓對中國實施加強邊境管制措施，北京當局10日宣布反制措施，暫停核發日韓公民簽證；不過日媒報導，中方已放寬部分涉及公務或商業活動的日、韓旅客簽證申請。另外，美、加、日、韓等多個中國駐外使館宣布，從今天起，各國航空公司須檢查赴華旅客48小時內核酸陰性證明。

日媒產經新聞16日天引述一名中國官員透露，為減少人員往來的負面影響，中國政府有限度向日本、南韓公民核發公務及部分商務簽證，但尚未公布有關簽證核發的標準，官員表示，要根據不同個案的重要性，逐一作出決定。

另外，近日多個中國駐外使館相繼發布「關於前往中國旅客疫情防控要求的通知」，列明登機前48小時內核酸檢測陰性者方可赴華。自當地時間1月17日起，執飛赴中國航班的航空公司將負責查驗旅客登機前48小時內核酸檢測陰性證明，中國海關將在旅客入境時抽查。截至目前，已發布該「通知」的中國駐外使館，包括美國、加拿大、日本、南韓、俄羅斯、巴西、新加坡等。

根據「前往中國旅客疫情防控指南」，前往中國的旅客須在登機前48小時內進行核酸檢測，結果陰性者可赴華。航空公司將在旅客登機時查驗核酸陰性證明，如無法出示則不允許登機；旅客抵達口岸後，海關也會抽查。健康申報正常且口岸常規檢疫無異常者，可進入社會。

自中國開放國門後，多國收緊對華旅客入境限制，中國外交部副部長謝鋒16日表示，中國在疫情嚴重時加強管控，一些國家要求中國開放；中國開放人員往來後，他們反而對中國無理設限，「中國老百姓對此很不理解、很有意見」。 

另據中新社報導，謝鋒在北京舉行的「2023宏觀形勢年度論壇暨第4屆中國智庫國際影響力論壇」上發表主旨演講時，不點名批評美國對華無理設限。他表示，開放是共贏，打開大門的中國和張開懷抱的世界都從中獲益良多。他指出，開放是雙向的，不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門，這種做法自相矛盾，損人不利己。

簽證 檢測 疫情

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