美中「晶片戰爭」BBC稱美目前占上風

BBC報導，美中兩大經濟體正在爭奪珍貴的半導體資源，美國目前占上風，圖為示意圖。（GETTY IMAGES)

美中兩大經濟體正在爭奪珍貴的半導體資源，誰掌握供應鏈便掌握成為無與倫比強權的關鍵。英國廣播公司（BBC）報導，美國目前占上風，而這場晶片 戰也正在重塑全球經濟。

「晶片戰爭」（Chip Wars，暫譯）一書作者、美國塔弗茲大學（Tufts University）副教授米勒（Chris Miller）指出，美國和中國顯然正在進行一場亞太地區軍備競賽，「不僅在傳統領域方面，例如艦艇與飛彈製造數量；也展現在能夠用於軍事系統的人工智慧（AI）演算法品質上」。

報導指出，拜登 政府2022年10月宣布廣泛的出口管制令，造成企業實際上無法將含有美國技術的晶片、晶片製造設備和軟體賣到中國，無論企業總部在世界何地。

華府 還禁止美國的公民與永久居民支援中國某些工廠的晶片「開發或製造」。這對中國打擊很大，因為它為了發展自身尚未成熟的晶片製造產業，不僅硬體需要靠進口，人才也是。

另一方面，美國也想擴大境內晶片製造。2022年8月生效的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法），提供總額530億美元補助給在美國製造半導體的企業。

專於政策研究的策緯諮詢公司（Trivium China）分析師包令豪（Linghao Bao，譯音）說：「華府要打趴一家中國科技企業，就是這麼容易。中國若要反制，實際上並沒有好的選項。而美國先前只是鎖定個別中國企業，現在範圍則是擴大到整個國家。」