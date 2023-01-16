我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

嗆美尼米茲號航母 中公布山東艦南海秀戰力畫面

記者陳言喬／綜合報導
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為戰機夜間彈射起飛。（取材自人民海軍）
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為戰機夜間彈射起飛。（取材自人民海軍）

美國「尼米茲」號航母打擊群日前進入南海「自由航行」，解放軍海軍昨天也發布一組山東艦編隊近日在南海進行實戰化對抗演練的視頻和照片，互別苗頭意味不言可喻。軍事專家稱，山東艦在借鑑遼寧艦基礎上，快速形成戰鬥力和保障力，已具備在高海況、高海情狀態下執行各種戰鬥保障任務能力，解放軍航母保障和戰鬥力生成已形成完整規範。

來源：YouTube

解放軍「人民海軍」微信公眾號14日稱，近日南海某海域由多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成的山東艦編隊在此擺兵布陣，一場實戰化對抗演練一觸即發。

此外，從公布的圖片分析可以看出，山東艦甲板上擺滿殲15艦載戰鬥機、殲15進行白晝和夜晚全天候的起降訓練，還可以看到直9、直18等直升機訓練圖片。

解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。（視頻截...
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。（視頻截圖）

「敵機」向編隊近飛，戰鬥警報響起「編隊加強對空防禦警戒」指令一出，編隊迅速構建起嚴密的預警探測體系，一張海空立體式「獵鷹大網」聞令展開，各艦快速變換戰鬥隊形嚴陣以待。

接著，數批殲15戰機依令起飛、前出攔截「發現目標，請示攻擊」。在攻防鏖戰中飛行員充分發揮戰術優勢準確判斷「敵機」意圖，向「敵」目標發起「攻擊」。

實兵對抗演練結束後，戰鷹伴著夕陽陸續返航加油掛彈、通電檢查、慣導對準…山東艦飛行甲板上艦載機再次出動，星河夜幕下又一批殲15機噴著耀眼的尾焰，伴著巨大的轟鳴聲呼嘯升空。

山東艦搭載的殲15戰機進行高難度的夜間起降訓練。（取材自環球時報）
山東艦搭載的殲15戰機進行高難度的夜間起降訓練。（取材自環球時報）

報導稱，此次訓練山東艦編隊從難從嚴組訓施訓深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰科目專攻精練，訓練中又有一批殲15飛行員取得夜間航母資質認證，標誌著航母編隊體系作戰能力進一步躍升。

美國海軍13日發布新聞稿稱，「尼米茲」號航母打擊群12日部署進入南海開展行動，該打擊群包括一艘航母、四艘軍艦，正開展海上打擊訓練等多種演練。美國有線電視新聞網（CNN）同日援引國防部官員稱，中方已派出兩艘軍艦跟蹤監視該打擊群。

美國海軍網站介紹，這是「尼米茲」號航母打擊群2022-2023年部署期間首次在南海開展行動，該打擊群正在開展海上打擊訓練、反潛作戰、多域一體化、地空聯合訓練等多種演練。

最新公開的山東艦編隊訓練畫面顯示，山東艦編隊深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨...
最新公開的山東艦編隊訓練畫面顯示，山東艦編隊深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰科目專攻精練。（取材自環球時報）

解放軍 微信 遼寧艦

上一則

調查稱8成大學生想生2娃 中網友群嘲：2023年第一個笑話

延伸閱讀

美尼米茲號航母進南海 中公布山東艦實戰化演練

美尼米茲號航母進南海 中公布山東艦實戰化演練
國防部：解放軍無人機與蘇愷30戰機 擾台灣北部空防

國防部：解放軍無人機與蘇愷30戰機 擾台灣北部空防
彭博：美國海軍艦艇2022年穿越台海次數 降至4年來最低

彭博：美國海軍艦艇2022年穿越台海次數 降至4年來最低
解放軍首公開半潛船「飲馬湖」 港媒：可用來登陸作戰

解放軍首公開半潛船「飲馬湖」 港媒：可用來登陸作戰

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首