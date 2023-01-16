嗆美尼米茲號航母 中公布山東艦南海秀戰力畫面

解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為戰機夜間彈射起飛。（取材自人民海軍）

美國「尼米茲」號航母打擊群日前進入南海「自由航行」，解放軍 海軍昨天也發布一組山東艦編隊近日在南海進行實戰化對抗演練的視頻和照片，互別苗頭意味不言可喻。軍事專家稱，山東艦在借鑑遼寧艦 基礎上，快速形成戰鬥力和保障力，已具備在高海況、高海情狀態下執行各種戰鬥保障任務能力，解放軍航母保障和戰鬥力生成已形成完整規範。

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解放軍「人民海軍」微信 公眾號14日稱，近日南海某海域由多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成的山東艦編隊在此擺兵布陣，一場實戰化對抗演練一觸即發。

此外，從公布的圖片分析可以看出，山東艦甲板上擺滿殲15艦載戰鬥機、殲15進行白晝和夜晚全天候的起降訓練，還可以看到直9、直18等直升機訓練圖片。 解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。（視頻截圖）

「敵機」向編隊近飛，戰鬥警報響起「編隊加強對空防禦警戒」指令一出，編隊迅速構建起嚴密的預警探測體系，一張海空立體式「獵鷹大網」聞令展開，各艦快速變換戰鬥隊形嚴陣以待。

接著，數批殲15戰機依令起飛、前出攔截「發現目標，請示攻擊」。在攻防鏖戰中飛行員充分發揮戰術優勢準確判斷「敵機」意圖，向「敵」目標發起「攻擊」。

實兵對抗演練結束後，戰鷹伴著夕陽陸續返航加油掛彈、通電檢查、慣導對準…山東艦飛行甲板上艦載機再次出動，星河夜幕下又一批殲15機噴著耀眼的尾焰，伴著巨大的轟鳴聲呼嘯升空。 山東艦搭載的殲15戰機進行高難度的夜間起降訓練。（取材自環球時報）

報導稱，此次訓練山東艦編隊從難從嚴組訓施訓深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰科目專攻精練，訓練中又有一批殲15飛行員取得夜間航母資質認證，標誌著航母編隊體系作戰能力進一步躍升。

美國海軍13日發布新聞稿稱，「尼米茲」號航母打擊群12日部署進入南海開展行動，該打擊群包括一艘航母、四艘軍艦，正開展海上打擊訓練等多種演練。美國有線電視新聞網（CNN）同日援引國防部官員稱，中方已派出兩艘軍艦跟蹤監視該打擊群。