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殲20再升級 座艙後隆起 減少阻力耗油提高滯空時間

記者陳言喬／綜合報導
殲20降落在珠海國際航展中心停機坪上。(中新社)
殲20降落在珠海國際航展中心停機坪上。(中新社)

中國網絡日前出現新型殲20的模糊照片，編號「2051」。戰機外形明顯大改動，座艙後隆起，類似殲35座艙的設計，據知這樣戰機可以減少阻力，增加內油提高滯空時間。

據港媒報導，「編號2051」成為中國互聯網軍事愛好者的頂熱話題。新出現的照片模糊，很可能是由於長鏡頭拍攝所致，而地點可以確定在四川成都飛機工業集團製造廠旁的機場。照片中的戰機編號為「2051」，塗了試飛戰機常見的黃色底漆。

這架單座殲20機身好幾處顯然都有改變，但最值得注意的就是它的座艙罩相較現役殲20不同。其後半部看來平得多，比較低調，相信艙蓋已改成前翻蓋。據稱，這種近似於試飛中的殲35戰機座艙的設計，阻力能降低10%，而且可以大幅增加內油空間。

另一項明顯的修改是進氣道側面兩個冷卻液交換口被取消，說明新型殲20電子系統發生了重大改變，要麼是熱交換需求下降，要麼是有更先進高效的散熱系統。

有網民認為，新的2051相信使用了量身打造國產「渦扇15（WS15）」發動機，不過由於照片不清，也沒拍到戰機尾部是否有改成矢量噴口，故由此照片並不能確定。

在珠海航展上，飛行員透露，參展的殲20已全部換裝「中國心」，且航電版本也完成了全面升級。中國的軍事愛好者分析，這次2051號的出現，表明殲20的「軟件」和「硬件」進行升級／迭代的工作，一刻都沒有停止。

座艙的改進，是修改前機身和氣泡式座艙蓋弧度較大的尾部過渡，以減小衝擊波角度，減少...
座艙的改進，是修改前機身和氣泡式座艙蓋弧度較大的尾部過渡，以減小衝擊波角度，減少跨音速飛行時的波阻。（取材自微博）
座艙上的改變。（取材自微博）
座艙上的改變。（取材自微博）

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