空空導彈之王…中國「霹靂17」射程500公里 專打預警機

網上流傳殲16掛的霹靂17。（視頻截圖）

中國解放軍 「軍事博物館 」官方帳號日前介紹「霹靂」系列空空導彈，從霹靂-1到霹靂-3、霹靂-4、霹靂-5，再到霹靂-15、霹靂-17，都開始出現在空軍裝備序列。這是軍方官媒首次證實霹靂-17型號。這款超遠程導彈射程達500公里，是世界最強空空導彈，是爭奪制空權和掌控整體戰場態勢的新利器，使中國解放軍增添「一劍封喉」的新利器。

大公報報導，此前，一架殲-16攜一款新型空空導彈曝光，疑即為霹靂-17。其長度接近6米，直徑約300毫米，遠大於霹靂-15的3.9米長度和203毫米彈徑，帶來更強的探測能力，引發關注。

在空空導彈之中，近距空空導彈又稱為「格鬥彈」，體型小，強調反應速度快、機動能力強，用於戰鬥機相互搏殺。遠程空空導彈，更強調射程及抗干擾能力、打擊精度。遠程空空導彈打得越遠，越能在空戰中占得先機，先發制人。

此前全球現役最先進的空空導彈，以中國空軍霹靂-15、美軍AIM-120D、俄軍R37M等位列第一方陣。其彈長均約3.5米至4米，最大射程為200至300公里。而霹靂-17比這幾款導彈體型都大得多，可容納更多固體燃料以支撐射程，射程超過300公里。霹靂-17射程最遠可達約500公里，成為世界最強空空導彈。

超遠程的霹靂-17，主要定位是用來擊殺預警機、加油機、電子戰機等高價值空中目標，從而破壞敵軍作戰體系，是爭奪制空權和掌控整體戰場態勢的新利器。與霹靂-15相比，霹靂-17取消了彈體中部的彈翼設計，只在尾端有4片彈翼提升機動性，整體氣動布局更為簡潔。

實戰中，霹靂-17可根據本方預警機提供的目標指示信息，由戰鬥機在空中發射，依靠北斗衛星系統、慣性制導及數據鏈不斷修正彈道，抵達目標空域後，在末制導階段依託彈載雷達及衛星導航複合制導，以超音速俯衝攻擊目標。這種高拋型彈道保障了射程，也更容易實現突防。

報導指出，由於霹靂-17彈體過大，故在測試時由號稱「炸彈卡車」之稱的殲-16重型戰鬥機掛載。殲-20隱身戰機為確保隱身性，無法容納龐大的霹靂-17。而殲-15、殲-11等戰機都可以採取殲-16的外部掛載模式搭載霹靂-17。由近距霹靂-10、中程霹靂-12、遠程霹靂-15、超遠程霹靂-17形成的空中打擊體系，拓展了空中打擊力量的覆蓋範圍。