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美與馬紹爾、帛琉續簽合作協議 抗衡中國

中國新聞組／北京15日電

美國即將與太平洋島國馬紹爾群島和帛琉達成協議，以擴展關係。在中國迅速擴大其經濟、外交和軍事影響力之際，此舉對美國在該地區影響力之爭與中國維持勢均力敵極為重要。

中央社報導，美國與馬紹爾群島和帛琉本周簽署備忘錄，行政官員希望這為迅速完成更廣泛的協議鋪路，協議將在未來20年內規範這些島國和華府的關係。這些關係給予美國在這些島國獨特的軍事和其他安全權利，以換取美國大量援助。

美國政府認為，延長美國與馬紹爾群島間所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），將是努力保持美國實力和削弱中國在整個印太地區獨斷態度的關鍵。

本周簽署的備忘錄列出，如果馬紹爾群島和帛琉的協議重新談判成功，美國將向這兩國提供的資金數額。美國正與第3個協議國密克羅尼西亞談判類似備忘錄。

美國與馬紹爾群島和密克羅尼西亞的20年協議將在今年到期，與帛琉的協議則於2024年屆滿，但美國政府官員說，他們相信與這3國的協議都可以重新談判並簽署，時間落在今年春季中、後期。

密克羅尼西亞的新聞媒體Marianas Variety 12日報導，根據馬紹爾群島簽署的備忘錄，它將在4年內收到7億美元。但這項金額僅涵蓋20年協約延長版的1/5，且不包括帛琉將獲得的金額。

負責協議談判的美國總統拜登特使尹汝尚（Joseph Yun）說，這些金額將遠遠超過美國過去所提供。

中國在太平洋地區不斷挖走台灣的盟邦，包括2019年的吉里巴斯和索羅門群島。美國2022年宣布在索羅門群島重開大使館的計畫。索羅門群島已與中國簽署安全協議。

拜登 大使館 華府

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