「第一書記」進駐中國民企 權責不明徒增困擾

中共 黨務部門向民營企業派出「第一書記」，近期引發中國輿論憂慮，原因在於這與既有的企業黨組織不同，係由空降的中共黨官進駐企業，其職責、權力不明確，對民營經濟的決策和經營，帶來不確定性。

原先民營企業內部的黨組織，係由該企業內部具備中共黨員身分的人（多為出資人或高管）所負責；但是「第一書記」則是中共地方黨委從外部選派中共黨員幹部「空降」，而這些中共黨官「駐企工作」的實際定位不明。

對於身分與職權，界面新聞引述陝西省渭南市委組織部官員表示，「第一書記」的人事關係通常保留在原單位，但黨組織關係會轉到工作所在地，不過這樣的解釋沒有減緩外界對「第一書記」干預民營企業的擔憂。主因在於，中國「公司法」規定，有限責任公司的權力機構是股東會 、由股東按照出資比例行使表決權，「第一書記」如果凌駕股東會，等於宣示「公民合法私有財產不受侵犯」的中共憲法條文遭扼殺。

中國經濟學家王小魯質疑，外派的黨委書記是否將成為實際上的企業一把手？如果管企業經營，參與、干預、影響、乃至否決企業的重大決策，民營企業還有自主經營權嗎？而對近期多位中國重要民企負責人辭職，王小魯則坦言，「如果民營企業家躺平的現象普遍出現，那確實值得擔憂，說明我們的營商環境可能出了問題」。

在台資與外資企業設立黨組織的問題，向來敏感，並曾引發討論。

歐盟中國商會2017年曾發聲明，質疑中共黨組織若在企業重大事項具有管理和決策權，或將影響歐洲企業的投資 。據此，對在中國經營的外資與台資企業來說，選派「第一書記」進民企若推廣到外資或台資企業，將會衝擊這些企業繼續在中國經營的意願。