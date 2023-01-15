國進民退 陝西第一書記進民企 阿里子公司建150黨支部

中共陝西省委5日選派一名年輕的教育廳女官員，進駐西安順風速遞有限公司擔任第一書記。示意圖，非新聞事件人物。（新華社）

近年來中國經濟「國進民退」趨勢受矚目，儘管官方一再重申對民營企業的「兩個毫不動搖」、試圖提振民企信心，但近日又出現中共 地方黨務部門向民營企業派駐「第一書記」，再度引燃對民營企業自主經營的擔憂。

陝西日報報導，中共陝西省委組織部近日向該省重點民企派出25位「第一書記」，此舉旨在「助力非公黨建提升，助推民營企業發展」。

惟此事旋即惹議。環球時報前總編輯胡錫進就在微博發文質疑，加強非公有制企業的黨建工作是應該的，但是在「黨章」和「公司法」裡都沒有向非公有制企業派駐第一書記的相關規定。「第一書記」會不會參與對企業經營的主導、是否具有那樣的能力、以及那樣做合法嗎「這些都是問題」。但不久其文章即被刪除。

不過對於這項爭議，界面新聞則指出，多地向非公企業選派「第一書記」早有先例。如2017年3月陝西省米脂縣選派4名黨員幹部到重點非公有制企業黨組織擔任「第一書記」；廣西柳州市委從2012年開始實施「雙非行動」，活動開展以來「第一書記」幫助企業建立黨組織186個。此外，陝西、甘肅、遼寧、重慶等地近年也有向非公企業選派「第一書記」的消息。目前外界關心的是，「第一書記」在企業的身分和對經營活動的影響等問題。

另據路透引述中國商業登記記錄顯示，中國已收購科技巨頭阿里巴巴集團控股有限公司兩家國內子公司的少數股權並享有特別權利，這些黃金股股通常相當於一家公司1%左右的股份。

財新稱，目前阿里集團及螞蟻集團 已成立阿里巴巴集團黨委、螞蟻集團黨委、阿里巴巴集團總部黨委等3個黨委，下設25個二級黨組織、150多個黨支部。該報指前述跡象表明，習近平已經全面接管阿里巴巴及螞蟻2大集團。

華爾街 日報報導，中國央行周五表示，阿里巴巴金融科技關聯公司螞蟻集團(Ant Group Co.)的業務整改已經完成。螞蟻集團和其他13家互聯網公司對當局提出的問題已基本完成整改。

該披露進一步表明，中國對國內最大幾家科技公司長達兩年的打壓接近尾聲。不過隨著中國更直接地參與管理其最大的新聞和互聯網內容公司，政府監督可能會成為科技行業的監管新常態，特別是在內容領域。