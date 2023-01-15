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中國海警船爭議海域現蹤 印尼派軍艦監視

中國新聞組／北京15日電
中國海警船自去年12月30日起，一直在有爭議海域航行，印尼部署一艘軍艦，監視中國海警船。圖為示意圖。(取材自微博)
中國海警船自去年12月30日起，一直在有爭議海域航行，印尼部署一艘軍艦，監視中國海警船。圖為示意圖。(取材自微博)

印尼海軍參謀長14日說，印尼已派出一艘軍艦到北納土納海監視一艘中國海警船，這艘船一直在一片富含資源的海域活動；印尼與中國都聲稱擁有這片海域的主權。此外，美國「尼米茲」號航母打擊群近日進入南海海域，中方也派出兩艘軍艦跟踪監視。

路透報導，獨立智庫「印尼海洋正義倡議」表示，船舶追蹤資料顯示，中國海警船5901號自去年12月30日起，一直在北納土納海（North Natuna Sea）航行，特別是在「鮪魚區塊」（Tuna Bloc）天然氣田與越南「翠鳥」油氣田（Chim Sao）附近。

印尼海軍參謀長阿里表示，已派出一艘軍艦、海上巡邏機與無人機監視這艘船艦。

他說：「這艘中國船艦未從事任何可疑行動。但我們還是必須監控，因為它已出現在印尼專屬經濟區內一段時間了。」

聯合國海洋法公約（UNCLOS）賦予船隻通過專屬經濟區的航行權。

此前，印尼與越南已達成專屬經濟區協議，印尼也批准在北納土納海開發鮪魚區塊天然氣田，在開始生產前的投資總額估計超過30億美元。

據報導，2021年，印尼與中國的船隻在鮪魚區塊進行油井評估的水下鑽油平台附近相互跟蹤了數個月。當時中國敦促印尼停止，聲稱這些活動是發生在中國疆域內。

東南亞最大國家印尼則表示，根據聯合國海洋法公約，南海南端為印尼的專屬經濟區，2017年命名為北納土納海。

中國表達反對，聲稱這片水域位於中國在南海以U型「九段線」劃設的廣闊領土主張範圍內；但荷蘭海牙常設仲裁法院2016年裁定，九段線主張並無法律依據。

另據觀察者網報導，美國海軍13日發布新聞稿稱，「尼米茲」號航母打擊群12日部署進入南海開展行動，該打擊群包括一艘航母、四艘軍艦，正開展海上打擊訓練等多種演練。

據南海戰略態勢感知智庫透露，根據衛星影像顯示，「尼米茲」號航母打擊群當天下午在黃岩島西北約200公里的南海海域活動。

美國有線電視新聞網（CNN）同日援引國防部官員稱，中方已派出兩艘軍艦跟踪監視該打擊群。報導還提到，美國和日本於1月11日宣布加強軍事聯繫、提出一系列舉措，包括日本批准美軍能夠在沖繩基地部署新的海軍部隊。這些措施被認為是「針對中國」。

印尼 越南 天然氣

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