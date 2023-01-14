創新高 中國去年貿易總值逾42兆元 年增4.4%

中國2022年進出口總值人民幣42.07兆元。圖為山西太原一超市員工在整理進口商品貨架。(中新社資料照片)

面對疫情 、國際情勢等多方衝擊，去年全年中國進出口總值達6.3兆美元，年增4.4%，換算人民幣首次突破40兆元大關，達42.07兆元，再創歷史新高；但若以去年12月單月數據來看，則為連續第三個月衰退，出口跌幅擴至9.9%最多。專家認為，短期內中國出口可能會繼續負成長，下半年有望反彈回升。

中國海關總署昨公布2022年統計數據，全年外貿進出口總值達人民幣42.07兆元，年增7.7%。按美元計，進出口總值為6.3兆美元，年增4.4%，其中，出口3.59兆美元，年增7%，進口2.71兆美元，年增1.1%。

中國海關總署發言人呂大良指出，展望今年，中國經濟恢復的基礎尚不牢固，外部環境動盪不安，世界經濟下滑壓力加大，外貿面臨的困難挑戰仍較多。

受到疫情影響，去年10月中國進出口表現意外下滑後，外貿數據已經呈現三連跌。最新數據顯示，2022年12月，中國出口額3060.79億美元，年減9.9%；進口2280.66億美元，年減7.5%。

界面新聞報導，英大證券 研究所所長鄭後成表示，短期內，中國出口可能會繼續負增長。預估今年中國出口金額累計年比「上半年大概率會持續下探，但下半年可能反彈回升。」

在進口方面，招商證券首席宏觀分析師 張靜靜表示，目前中國國內需求仍然偏弱，同時各地新冠疫情接連迎來高峰期，經濟復甦的壓力依然較大。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華補充，中國房市低迷，能源、原材料等價格維持高檔，導致企業擴張、擴產意願偏低，均拖累了進口表現。