中國商務部長視訊美方：願常態化聽取外企意見

中國商務部長王文濤(圖)12日與美中貿易全國委員會會長艾倫視訊會晤，就中美經貿關係等議題交換意見。(取材自中新網)

美國國務卿布林肯 即將訪華，中美雙方頻釋出修補關係的正面信號。中國商務部 長王文濤12日與美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）視訊，王文濤稱中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善營商環境。王並籲美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇，推動中美經貿早日重回正軌。

中國國家主席習近平和美國總統拜登 去年底在印尼峇里島會晤後，根據「習拜會」的共識，布林肯今年初將訪華。中美高層近期頻繁互動，中國新任外長秦剛日前卸任駐美大使前，特地和布林肯通電話道別，期待與美方繼續保持密切工作關係。

王文濤12日和艾倫通話時則重申，願與美方相關部門共同落實兩國元首峇里島會晤達成的共識，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，求同存異，進行理性、務實、專業的溝通，推動合作，為雙邊關係注入積極動力。

王文濤稱，中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間。中美經貿合作有利於兩國人民福祉，對全球經濟增長有著舉足輕重的作用。但美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對中國採取一系列貿易投資限制措施和保護主義做法，損害了兩國企業和民眾的利益。希望美方正確看待中國發展給美國和世界帶來的機遇。

王文濤強調，中國將堅定不移擴大開放，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。14億多人口的中國實現現代化，對包括美國企業在內的全球企業意味著巨大機遇。中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

據中國商務部新聞稿，艾倫表示，峇里島會晤兩國元首進行坦誠、深入、建設性溝通，令美工商界備感振奮。希望雙方從一些具體問題入手。美中貿易全國委員會願繼續支持兩國企業合作，創造良好環境。