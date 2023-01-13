我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

中科院：經濟呈「倒U型」走勢 估全年增長6%

記者戴瑞芬、黃雅慧／綜合報導
中國科學院12日發表預測報告指，2023年中國經濟將呈現前後低、中間高的倒U形走勢，穩中有進、逐步恢復，全年GDP增速料約6.0%。（取材自微博）
中國科學院12日發表預測報告指，2023年中國經濟將呈現前後低、中間高的倒U形走勢，穩中有進、逐步恢復，全年GDP增速料約6.0%。（取材自微博）

中國國家統計局12日公布，去年全年消費者物價指數（CPI）為年漲2%，國家發改委價格司司長萬勁松稱，中國物價持續平穩運行。至於今年經濟展望，中國科學院12日發表預測報告指，今年中國經濟增長將呈現「前後低、中間高」的「倒U型」走勢，預估全年GDP增速約6%。

中國國家統計局發布，去年12月CPI年漲1.8%，漲幅較11月擴大0.2個百分點；全年CPI年漲2%，低於去年在政府工作報告中提出3%左右的預期目標。在生產者物價指數（PPI）方面，去年12月PPI年降0.7%，降幅較11月縮小0.6個百分點。

另，經濟大省廣東12日舉行14屆人大一次會議，廣東省長王偉中在政府工作報告指出，預計去年廣東省地區生產總值達人民幣12.8兆元（約1.9兆美元）、增長2%左右；他提出今年增長目標，預計5%以上。

去年中國經濟增長未如預期，今年中國經濟成長備受關注。中科院「2023年中國經濟預測與展望」報告指，隨着疫情防控政策調整，經濟循環將有效加速，預計今年消費是拉動經濟增長的主要動力。

中國證券網報導，根據報告，消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為3.5、1.5和1.0個百分點。預計今年中國經濟增長將呈現前後低中間高的「倒U型」，第一季為4.2%左右，第二季受去年低基數的影響，增速將達到9.3%，第三季為5.5%左右，第四季度為5.4%左右。

報告亦對今年各項經濟數據作出預測，預計今年生產者物價PPI呈現U型走勢，全年下跌0.4%；消費者物價CPI總體溫和上漲，全年上漲約1.8%。

指數 疫情 投資

上一則

小伙「砰一聲」掉西藏冰河 掙扎10幾分鐘游上岸

下一則

江西留守祖孫4人遇害 嫌犯被抓 村民說他「性格衝動」

延伸閱讀

Fed官員宣示未來放慢升息步伐 但不會寬鬆貨幣政策

Fed官員宣示未來放慢升息步伐 但不會寬鬆貨幣政策
CPI證實通膨降溫 那指連漲5日

CPI證實通膨降溫 那指連漲5日
通膨連6月趨緩 美股卻漲不動？因這顧慮未消

通膨連6月趨緩 美股卻漲不動？因這顧慮未消
美股早盤由紅翻黑 道瓊跌逾百點 投資人解讀通膨數據

美股早盤由紅翻黑 道瓊跌逾百點 投資人解讀通膨數據

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議