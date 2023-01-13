中科院：經濟呈「倒U型」走勢 估全年增長6%

中國科學院12日發表預測報告指，2023年中國經濟將呈現前後低、中間高的倒U形走勢，穩中有進、逐步恢復，全年GDP增速料約6.0%。（取材自微博）

中國國家統計局12日公布，去年全年消費者物價指數 （CPI）為年漲2%，國家發改委價格司司長萬勁松稱，中國物價持續平穩運行。至於今年經濟展望，中國科學院12日發表預測報告指，今年中國經濟增長將呈現「前後低、中間高」的「倒U型」走勢，預估全年GDP增速約6%。

中國國家統計局發布，去年12月CPI年漲1.8%，漲幅較11月擴大0.2個百分點；全年CPI年漲2%，低於去年在政府工作報告中提出3%左右的預期目標。在生產者物價指數（PPI）方面，去年12月PPI年降0.7%，降幅較11月縮小0.6個百分點。

另，經濟大省廣東12日舉行14屆人大一次會議，廣東省長王偉中在政府工作報告指出，預計去年廣東省地區生產總值達人民幣12.8兆元（約1.9兆美元）、增長2%左右；他提出今年增長目標，預計5%以上。

去年中國經濟增長未如預期，今年中國經濟成長備受關注。中科院「2023年中國經濟預測與展望」報告指，隨着疫情 防控政策調整，經濟循環將有效加速，預計今年消費是拉動經濟增長的主要動力。

中國證券網報導，根據報告，消費、投資 和淨出口對GDP增速的拉動分別為3.5、1.5和1.0個百分點。預計今年中國經濟增長將呈現前後低中間高的「倒U型」，第一季為4.2%左右，第二季受去年低基數的影響，增速將達到9.3%，第三季為5.5%左右，第四季度為5.4%左右。

報告亦對今年各項經濟數據作出預測，預計今年生產者物價PPI呈現U型走勢，全年下跌0.4%；消費者物價CPI總體溫和上漲，全年上漲約1.8%。