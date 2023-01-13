為夫抱不平？ 趙立堅調職 妻「榮辱不驚」惹議

前中國外交部發言人趙立堅無預警從外交部新聞司副司長調任邊界與海洋事務司副司長，引發「失勢」猜疑。（取材自中國外交部官網）

前中國外交部發言人趙立堅 被調職的原因眾說紛紜，其妻湯天如11日再度在微博 發聲，稱「榮辱不驚」，疑似為丈夫抱不平，引發議論。有分析認為，趙立堅失勢的原因與湯天如多次失言有關。

中央社報導，趙立堅被視為中國戰狼外交的代表人物之一，然而日前無預警從外交部新聞司副司長調任邊界與海洋事務司副司長，引發「失勢」猜疑，外界同時關注中國是否改變戰狼外交政策。

中國外交部於10日舉行例行記者會，中國外交部發言人汪文斌稱，趙立堅的職務異動是「根據工作需要，交流任職」。 堅嬸「湯天如」在微博秀出與趙立堅的恩愛照。（取材自微博）

然而在中國官方出手為這起人事案定調之際，趙立堅的妻子湯天如在微博上的發言，又掀波瀾。

據中央社引述港媒報導，由湯天如經營的微博帳號「大聰和臭丫頭」於11日發布16字貼文，「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚」，其中「榮辱不驚」四字被許多網友形容用的「可圈可點」，這句話背後是否隱射趙立堅仕途受挫並有自勉意涵，令人玩味。

在引發輿論後不久，這篇文章已經刪除。 堅嬸在其微博留言16字，被網友懷疑是為趙立堅的調職表達不滿。（取材自微博）

事實上，在趙立堅的人事異動案發布後，雖然有人分析這是「戰狼離去」，然而包含多名流亡美國的中國異議學者在內，認為是湯天如多次在社群 上的失言，才是趙立堅被調職的原因。

據公開資訊，在2022年上海封城期間，湯天如在微博連續發布赴德國旅遊的照片，引發眾怒；同年12月，在中國全面鬆綁管制造成疫情大流行之際，疑似在微博上發布貼文抱怨「買不到藥」，雖然隨後就刪除文章，仍然引發議論。

此外，他也曾為丈夫抱不平，稱趙立堅沒日沒夜的工作，沒有任何獎金也沒有家，卻換來國內外的造謠與一片罵聲，「我和我們的敵人們都真心希望他盡快辭職回家。」