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中國旅遊數據公司：通關1周 出境航班恢復疫前15%

記者黃雅慧／綜合報導
旅遊數據公司ForwardKeys表示，中國官方宣布重新開放邊境後的一周，中國的出境航班預訂量僅恢復到疫情前的15%。圖為上海機場邊檢站。(取材自澎湃新聞)
旅遊數據公司ForwardKeys表示，中國官方宣布重新開放邊境後的一周，中國的出境航班預訂量僅恢復到疫情前的15%。圖為上海機場邊檢站。(取材自澎湃新聞)

中國官方宣布疫控解封，但航運復甦仍需要一段時日。路透報導，旅遊數據公司ForwardKeys表示，中國官方宣布重新開放邊境後的一周，中國的出境航班預訂量年增1.92倍，但僅恢復到疫情前的15%。

ForwardKeys洞察分析副總裁龐蒂（Olivier Ponti）表示，航空公司運力低下，機票價格高昂，許多國家提出新的乘機前新冠測試要求，以及護照和簽證申請的積壓，這些都對航空業的復甦構成了挑戰。

龐蒂稱，儘管春節期間國際旅遊可能會出現三年來的首次反彈，但還需要等待更長的時間，才能看到中國遊客在全球旅遊的復甦；預計中國出境市場將在第二季強勁回升，屆時航空公司將安排春夏兩季的運力，包括5月假期、6月端午節和暑假。

根據Cirium的數據，航空公司1月往返中國的國際運力只有疫情前的11%，但根據目前的數據，到4月這數字預計將升至25%左右。

另外，中國的航空統計數據也有類似趨勢。據「飛常准」11日的數據，當日中國國內航班量相比於2019年同期基線的比例已達到94.63%，中國-國際/地區的恢復量是10.5%。

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