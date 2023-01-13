劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲

「新疆受害者數據庫」發布的所謂「新疆警察名單」配圖中，有劉德華、周潤發的照片。(取材自環球網)

國際反華勢力針對新疆 議題出招不斷。在上海生活、工作近十年的紐西蘭媒體人安柏然（Andy Boreham）在推特發文說，他被「新疆受害者數據庫」組織列為「罪犯」後，要求該組織移除自己的名字卻被拒，該組織的行為構成誹謗。此外，該組織疑炮製一份「新疆警察 名單」，竟出現知名香港演員劉德華和周潤發 的照片，引發群嘲。

來源：YouTube

觀察者網報導，事件源自「新疆受害者數據庫」於6日發布一則推文。在這一帖子中，該組織宣稱將「2000多名烏魯木齊警察添加到問責數據庫」，因為「他們和1000多名有記錄的受害者有關係」。然而這份名單卻鬧了個大笑話，推文配圖中赫然顯示劉德華、周潤發的照片。

此舉遭無數網民群嘲：「如今編造一個反華故事都如此不走心了嗎？」、「劉德華和周潤發不在演藝圈發展，去新疆做警察了？」

甚至有網民順著這個反華組織的胡言亂語，曬出了劉德華和周潤發身著制服的劇照，跟著「攪混水」：沒錯沒錯，就是他。

美國獨立記者丹尼·哈方（Danny Haiphong）也吐槽這份名單荒謬可笑，「香港著名演員劉德華和周潤發離奇地放棄了他們的職業生涯，成了新疆警察！可真能瞎編，這群反華宣傳者是如此絕望才能編出這玩意。」

引發群嘲後，「新疆受害者數據庫」發推文，嘗試解釋為什麼劉德華等人的照片會出現在數據庫中的「警察名單」中。該組織聲稱，原因包括其中一些人沒有用真實照片。值得注意的是，「新疆受害者數據庫」將這一推文設置為「僅該帳號關注或@的人可回覆」。