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中客不來了 韓媒稱商家認栽 首爾1大型購物中心宣布停業

中國新聞組／北京13日電
「南韓經濟」記者近期拍攝的「W購物中心」（圖左）建築外觀。(取材自環球網)
「南韓經濟」記者近期拍攝的「W購物中心」（圖左）建築外觀。(取材自環球網)

「中國遊客不來， 南韓商家認栽。」有韓媒11日以此為題報導稱，位於首爾市區的大型奧特萊斯（即 OUTLETS）商場「W購物中心」將於今年9月關門停業。該商場近兩年受疫情影響，失去了作為「消費主力」的中國遊客，導致經營不善，難以為繼，最終宣布倒閉。

環球網引述「南韓經濟」報導，「W購物中心」11日表示，商場將於今年9月結束營業，此前已於去年5月向房地產開發商簽訂出售地皮合同，出售價格達1600億韓元。「 南韓經濟」介紹稱，「W購物中心」是位於首爾加山洞「奧萊集散地」羅德奧街的代表性奧特萊斯商場，商場占地3.3萬平方米，賣場內部為地上10層，地下4層，營業至今已有27年歷史，但近幾年受新冠疫情影響，商場銷售業績嚴重下滑，經營狀況日益堪憂，其中主要原因是失去來自中國的消費者。

報導稱，在經濟不景氣、消費停滯的大環境下，奧特萊斯商場通常是南韓流通業界實現持續增長的重要渠道。但2020年新冠疫情在全球大流行以來， 南韓奧萊的銷售業績也開始逐年下滑。「W購物中心」位於首爾加山洞一帶，2020年以前，中國團體觀光客的住所常被安排在這一區域，同時還有很多中國「自由行」遊客和「代購」前來消費。據統計，此前中國遊客的消費在該地區奧萊商場銷售份額中占比高達30%至40%。但疫情蔓延後，中國消費者的身影不見了，加山洞地區的奧特萊斯商場開始亂了陣腳。

一名業內人士告訴「 南韓經濟」，「疫情以前，無論平日還是周末，總有很多中國遊客提著大包小包，甚至是拉著拉桿箱前來購物，但近幾年這樣的情況很難再看到」，「以前商場的VIP顧客中，有很大一部分是中國『代購』，但現在他們在整體銷售份額中的所占比重大幅下降。」

據此前報導，本月2日， 南韓政府暫停發放自中國赴韓短期簽證，並且暫停了從中國起飛的航班增班計畫，同時要求來自中國內地的航班只能從仁川機場入境，並針對中國旅客採取歧視性入境限制。10日，中國駐南韓大使館發布通知稱，已暫停簽發南韓公民赴華的部分短期簽證，「上述措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整」。

隨著目前中韓兩國相互對對方國家公民暫停簽發短期簽證， 南韓旅遊業復甦被再次按下暫停鍵，預計各相關行業的企業經營活動將因此受到影響。對此， 南韓國內的各大旅行社、航空公司、免稅店零售業和化妝品公司等都對目前的情況感到憂心忡忡。 南韓旅遊業界普遍認為，若目前情況長期化，恐將影響相關行業的發展，企業和個人能做的部分十分有限，對此感到束手無策，希望 南韓政府部門盡快出面解決。

南韓 疫情 簽證

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