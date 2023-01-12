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停發簽證 秦剛：中方有理由反制 世衛：不覺日韓歧視

記者賴錦宏／綜合報導
中國外長秦剛表示，日韓對中國公民旅遊採取歧視性措施，給兩國人員交往造成困難阻力，中方有理由作出反應。（取材自鳯凰網）
中國外長秦剛表示，日韓對中國公民旅遊採取歧視性措施，給兩國人員交往造成困難阻力，中方有理由作出反應。（取材自鳯凰網）

中國新任外交部長秦剛上任後首次出訪非洲，在衣索比亞接受媒體採訪。針對中國暫停簽發日韓赴華簽證，秦剛對鳳凰衛視表示，日韓對中國公民旅遊採取歧視性措施，給兩國人員交往造成困難阻力，中方有理由作出反應。但世衛高官卻對各國檢測中客提出辯護，稱這樣的做法並不是「歧視性」限制。

中國自去年12月初開放防控措施後，疫情急速升溫。日本近日要求來自中國的旅客在登機前出示72小時核酸陰性證明；南韓也決定，從1月2日起至31日暫停向中國旅客簽發短期簽證，並要求所有來自港澳的航班從1月10日起至下月底，只能降落仁川國際機場。

中國則宣布從1月11日起暫停對南韓和日本公民簽發入境中國的簽證以及過境免簽。外交部發言人汪文斌表示，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施。對此中方堅決反對並採取對等措施。

美國之音報導，對於各國檢測中國旅客的做法，世界衛生組織突發衛生事件項目執行主任邁克·瑞恩(Mike Ryan)表示，他不認為這是歧視，「過去三年中國一直對入境中國的每一個人進行檢測，「因此，（其他國家）這樣類似的措施與中國本身多年來所做的並無不一致。」

瑞恩稱，由於中國未能提供準確疫情數據才導致許多國家無法對中國疫情進行全面風險評估。

「當你在缺乏你所需信息的情況下，你會採取最高級別的保護措施。」瑞恩說。雖然世衛組織並沒有建議各國採取這樣的措施，但是總幹事譚德塞和他都認為，在各國了解了（中國）傳染情況之前，採取這些措施是可以理解的。

瑞恩指出，世衛組織仍然認為中國嚴重低報死亡人數，他批評北京對構成新冠死亡的狹窄定義，並指出需要鼓勵公共衛生系統中的醫生報告這些病例。

報導指出，中國官員們似乎並不急於改變他們的做法，包括對新冠死亡病例的定義和統計。

流行病學家梁萬年11日指出，目前沒有必要追究具體到每個個案它是怎麽樣，大流行期間重點任務應該是救治。渡過新冠是一個全球關注的公共衛生事件，回過頭來再研究這種死亡到底是怎麽一個歸類。

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