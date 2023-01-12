中國停發簽證 官點燃民族情緒 網細數日韓辱華

事隔3年中國重開國門，但日韓等國對中國爆疫嚴陣以待，要求中國遊客入境前提供陰性證明，南韓 上月底曾稱將限制向中國公民簽發短期簽證 等。中國10日宣布停發日、韓兩國公民赴中國短期簽證，還擊針對中國遊客的歧視性入境措施。官方此舉再點燃民族情緒，大批民眾叫好，社交平台上充斥批評日韓的言論並細數兩國「辱華」罪狀。

美國之音報導，微博大V「路誕先生」的帳號以「哈巴狗」形容日韓兩國，並稱對中國旅客限制措施是在討好美國；另一位大V「第一眼的意中人」則以「世仇」與「小偷」分別影射日本 與南韓。這兩條帖文獲得數千點讚，在相關新聞連結的評論區，均可以看到大量辱罵日本與南韓的留言。

「韓國」這個關鍵字甚至一度衝上微博熱搜榜，相關的話題大多都與謾罵有關，更有網友疾呼應該祭出限韓令，「懲罰」南韓；還有人則再度提及日本索尼集團（Sony）微博進近期因多次「辱華」而遭強制禁言的事件。

原先外界關注秦剛接任外交部長，以及趙立堅被調離外交部等一波人事異動，中國「戰狼外交」的風格是否發生變化。然而隨著接連的報復性措施，這樣的期待可能落空。

新加坡管理大學教授高樹超（Henry Gao）在個人推特發文表示「秦剛不過是年輕版的王毅。」過去兩周，中國針對日本、南韓的簽證問題，以及中國駐澳洲大使稱日本可能再次侵略澳洲等言論，顯示「戰狼並未離去，只是更加年輕。」