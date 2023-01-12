中再反制 停發日韓過境免簽 歐盟防疫 要求中客提陰性證明

中國旅客進入韓國仁川仁川國際機場的 COVID-19 檢測中心。(美聯社)

繼前一日宣布暫停簽發日本和南韓 公民前往中國的普通簽證 後，中國國家移民管理局11日進一步宣布，即日起，對南韓、日本公民暫停簽發口岸簽證（落地簽）和過境免簽政策。對此日、韓皆表示遺憾，南韓稱基於科學依據制定防疫 政策，旨在保護公民，而日方通過外交管道提出抗議，要求取消相關做法。

國家移民管理局11日公布，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，自即日起對南韓、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停南韓、日本公民來華實行72/144小時過境免簽政策。

南韓總統尹錫悅11日就中國停發南韓公民赴華短期簽證一事表示，政府基於科學依據制定防疫政策，相關措施旨在保護公民，並要求外交部向中方充分說明韓方立場。

外交部長官朴振向尹錫悅彙報稱，政府優先考慮國民生命安全，而於日前採取了防疫措施，相關措施建立在科學客觀依據之上。他指出韓方設置例外規定，面向有外交、公務、必要商務、人道主義事由的人員審發簽證。但中方就此採取全面停發韓國公民赴華短期簽證的舉措，令人深感遺憾。中方也理應基於科學客觀事實做出防疫安排。

朴振還強調，相關措施對韓中關係發展帶來負面影響不可取。韓方將視中國境內新冠疫情形勢再做何時放寬防疫措施的決定。

據共同社報導，正出訪阿根廷的日本外相林芳正對此回應稱，中方以與新冠疫情對策不同為由限制審發的做法，令人「極其遺憾」，已通過外交管道提出抗議，要求取消相關做法。

林芳正強調，日方的對策是在盡可能顧及不阻止國際人員往來的基礎上實施的。今後將觀察中國的感染狀況和中方的信息公開情況等，妥善做出應對。

另外，歐洲航空安全局與歐洲疾控中心10日建議，從中國抵達歐盟的直飛和非直飛航班的乘客需提供出發前檢測結果、戴醫療口罩或呼吸面罩等措施。