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中再反制 停發日韓過境免簽 歐盟防疫 要求中客提陰性證明

中國新聞組／北京12日電
中國旅客進入韓國仁川仁川國際機場的 COVID-19 檢測中心。(美聯社)
中國旅客進入韓國仁川仁川國際機場的 COVID-19 檢測中心。(美聯社)

繼前一日宣布暫停簽發日本和南韓公民前往中國的普通簽證後，中國國家移民管理局11日進一步宣布，即日起，對南韓、日本公民暫停簽發口岸簽證（落地簽）和過境免簽政策。對此日、韓皆表示遺憾，南韓稱基於科學依據制定防疫政策，旨在保護公民，而日方通過外交管道提出抗議，要求取消相關做法。

國家移民管理局11日公布，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，自即日起對南韓、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停南韓、日本公民來華實行72/144小時過境免簽政策。

南韓總統尹錫悅11日就中國停發南韓公民赴華短期簽證一事表示，政府基於科學依據制定防疫政策，相關措施旨在保護公民，並要求外交部向中方充分說明韓方立場。

外交部長官朴振向尹錫悅彙報稱，政府優先考慮國民生命安全，而於日前採取了防疫措施，相關措施建立在科學客觀依據之上。他指出韓方設置例外規定，面向有外交、公務、必要商務、人道主義事由的人員審發簽證。但中方就此採取全面停發韓國公民赴華短期簽證的舉措，令人深感遺憾。中方也理應基於科學客觀事實做出防疫安排。

朴振還強調，相關措施對韓中關係發展帶來負面影響不可取。韓方將視中國境內新冠疫情形勢再做何時放寬防疫措施的決定。

據共同社報導，正出訪阿根廷的日本外相林芳正對此回應稱，中方以與新冠疫情對策不同為由限制審發的做法，令人「極其遺憾」，已通過外交管道提出抗議，要求取消相關做法。

林芳正強調，日方的對策是在盡可能顧及不阻止國際人員往來的基礎上實施的。今後將觀察中國的感染狀況和中方的信息公開情況等，妥善做出應對。 

另外，歐洲航空安全局與歐洲疾控中心10日建議，從中國抵達歐盟的直飛和非直飛航班的乘客需提供出發前檢測結果、戴醫療口罩或呼吸面罩等措施。

建議並包括加強相關航班的清潔和消毒工作，應在有國際航班的所有機場和自中國入境飛機上檢測廢水，監測感染水準並追蹤任何潛在新變種。

來自中國的乘客準備在韓國仁川仁川國際機場的新冠檢測中心進行冠狀病毒檢測。（美聯社...
來自中國的乘客準備在韓國仁川仁川國際機場的新冠檢測中心進行冠狀病毒檢測。（美聯社）

南韓 簽證 防疫

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