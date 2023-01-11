日本抗議中停發簽證 中國外交部：對等反應、正當合理

中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中國宣布暫停審發日本 公民赴華普通簽證，日本政府表示遺憾和抗議，中國外交部發言人汪文斌今天表示，這是中方根據相關國家採取對華歧視 性措施的對等反應，正當合理。

中國外交部11日下午舉行例行記者會，有媒體提問，日本對中國公民的赴日措施是核酸檢測陰性證明，這和中國暫停簽證的行為不對等。請問中方對此有何評論？

汪文斌回覆表示，我們（中方）已經多次指出，少數國家罔顧科學依據和本國疫情 實際，執意對來自中國的旅客採取歧視性的入境限制措施，中方根據相關國家採取對華歧視性措施的實際情況作出對等反應，既是維護本國公民的正當權益，也是為了維護國家間正常交往合作的必要環境，正當合理。

汪文斌說，多國的衛生防疫專家近期指出，收緊來自中國旅客的入境措施，既不科學也不必要。新加坡衛生部長近日表示，2022年最後4周，自華入境新加坡確診病例不到新總輸入病例的5%，遠低於從其他一些國家和地區的占比，當前無需對中國收緊防疫措施。

世界衛生組織歐洲區主任克盧格近日指出，中國一直在向國際社會分享病毒基因序列等資訊，目前在中國流行的新冠毒株在歐洲和其他地區早已出現，中國疫情不會對當前歐洲疫情造成大的影響，任何預防性的措施都應當基於科學，並確保適度非歧視。他還指出，新的XBB.1.5毒株已在美國迅速傳播，變異毒株帶來的威脅可以在任何時間出現，也可能來自任何地方。

汪文斌指出，許多國家表示不會對來自中國的旅客採取限制性的措施，一些國家還明確表示，歡迎中國旅客到訪。

中國國家移民局今天進一步宣布暫停南韓、日本公民來華實行72／144小時過境免簽政策。