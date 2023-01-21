衛健委揭祕：中擁63個高級P3、P4實驗室

中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所P3實驗室的工作人員，在傳遞窗口接收從浙江運抵的新型冠狀病毒毒株。(新華社)

中國國家衞生健康委員會日前舉行新聞發布會公布，全國已有從事人間傳染病原微生物實驗室活動的P3、P4實驗室63個，P2實驗室4.6萬個，搭建起較完善的病原微生物實驗室生物安全平台體系，監測病毒變異，提升疫情 防控能力。這是官方首次披露中國高等級生物安全實驗室的具體數量。

大公報報導，國家發改委等2020年5月曾公布「公共衞生防控救治能力建設方案」，要求每省至少建有一個P3驗室，每個地級市至少一個P2實驗室，具備傳染病病原體、健康危害因素和國家衞生標準實施所需的檢驗檢測 能力，能在重大疫情發生時快速反應，有效提升危重症患者治癒率、降低病亡率。

「P3實驗室非常重要，現在我們所用的新冠滅活疫苗 ，最早的疫苗株篩選是在P3實驗室開始的，最早做臨床試驗的產品也是在P3實驗室完成的」，國家衞健委科教司監察專員劉登峰表示，近年國家加快推動P3、P4實驗室規劃建設，目前在人口健康領域已建成P3、P4實驗室63個，有效提升了國家和各地方疫情防控能力、生物醫藥經濟發展基礎水平。

病原微生物實驗室（也稱生物安全實驗室）是開展病原微生物研究、教學、檢測、診斷等活動的主陣地，也是生物醫藥產業發展不可或缺的平台。中國布局菌（毒）種保藏機構的網絡，能實現病毒變異情況的監測，通過網絡分享變異株，充分利用資源。

比如新冠疫情Delta、Omicron等變異株引發過幾波疫情。科研人員在實驗室把毒株分離出來，再分享給科研機構和疫苗生產單位，從而為科研防控、疫苗生產、生物產業提供堅強的保障。

實驗室人員在工作資料照。（取材自知乎／儀器信息網）

在實驗室安全問題方面，劉登峰表示，國家衞健委逐步構建了風險防範化解體系，包括人員培訓等項目，將較好的P3實驗室作為教學點，確保人員掌握應知應會的操作。在法律制度設計上建立充分的責任體系，實驗室依託單位、負責人以及屬地衞健委都分別負有監管責任。