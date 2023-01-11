歐盟官員會見TikTok CEO 籲保護數據安全、遵守法規

TikTok的數據安全性引發各國關注。(路透)

歐洲多位高級官員在布魯塞爾會見TikTok 的首席執行官周受資，呼籲TikTok全面遵守歐盟 的規則，特別是在保護數據安全及打擊虛假信息等方面。

法廣網引述法媒報導，抖音 海外版TikTok全球CEO周受資10日在布魯塞爾與歐盟多位高級官員們會面，試圖緩解歐盟的憂慮。雙方主要就個人數據保護、未成年人的安全、付費政治內容的透明度以及俄羅斯虛假信息在TikTok 上的傳播等議題進行討論。

歐盟委員會主管貿易價值和透明工作的副主席喬洛瓦呼籲TikTok進一步作出努力，以重新獲得歐洲監管機構的信任。這位官員也表示，TikTok承諾，正在努力加強歐洲用戶數據的安全性，特別將通過在愛爾蘭為其在歐洲活動建立數據中心。

紐約時報等媒體此前引述美國內部知情人士們的話說，作為抖音國際的全球CEO，新加坡公民周受資的決策權有限，TikTok的研發和戰略團隊由在北京的字節跳動直接領導。

字節跳動也是愛爾蘭保護隱私機構調查的對象，該機構懷疑字節跳動公司在處理兒童個人數據和向中國傳輸數據方面違反了歐洲數據保護法 (GDPR)。

歐盟內部市場執行委員布雷頓此前表示，歐盟將會提醒TikTok（行政）總裁尊重歐盟法規的完整性，這些規則特別保護公民。布雷頓稱，屆時還將向抖音行政總裁闡明他們將承擔的義務，包括他們演算法的透明度。

此前有消息稱，Tiktok最近更新歐洲用戶的私隱政策，指當地用戶的數據可被多個地方辦公室的特定員工取得，包括中、日、韓及美國的辦公室。衛報稱，Tiktok的新私隱政策在12月2日生效，受影響的用戶包括英國、瑞士及歐洲經濟區（EEA）的用戶。