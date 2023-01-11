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南韓辱中客? 「掛黃牌像犯人」 環時：歧視舉動不能慣著

中國新聞組／北京11日電
有網友爆料，入境南韓的中國旅客一下飛機便被發了黃色牌子，要求必須掛在脖子上，「押著去做核酸檢測，還有記者圍拍」。（路透）
有網友爆料，入境南韓的中國旅客一下飛機便被發了黃色牌子，要求必須掛在脖子上，「押著去做核酸檢測，還有記者圍拍」。（路透）

中國開放國門後，多國紛祭出對中國遊客入境限制，其中南韓要求中國遊客掛黃色識別牌、自費做核酸等，讓中國民眾痛批侮辱性歧視，「一下飛機就被掛上黃牌，像犯人一樣」；中國駐南韓大使館10日已發布通知，即日起停發南韓公民簽證作為反制。

影音來源：YouTube

成都商報報導，南韓政府對入境中客不僅要求自費8萬韓元（約434元人民幣）做核酸檢測、陽性隔離，同時南韓邊檢人員還對從中國入境旅客發放黃色識別牌，要求掛在脖子上，在機場某單獨區域接受核酸檢測，而南韓這種特殊「待遇」只針對中國旅客。

「一下飛機就被發了黃色牌子要求掛在脖子上。」「最讓人惱火的是幾十個記者拿著大相機拍，就像犯人被拍一樣。」日前有中國遊客在公共平台上批評入境南韓的遭遇。還有網友表示，「來南韓幾十次真的沒有這麼不爽過！這是一場政治秀，不是防疫！」

據報導，另有網友稱，中國人被安排進入的隔離設施，沒有床、沒有桌子、沒有凳子。被隔離的中國人，只能坐在地板上、睡在地板上。每天的住宿費用是15萬韓元，還有一天的餐費1.5萬韓元，大約一天需要支付人民幣900元。隔離7天，大約需要6300元人民幣。

南韓政府要求入境中國旅客配戴黃色識別牌。（取材自微博）
南韓政府要求入境中國旅客配戴黃色識別牌。（取材自微博）
南韓政府對入境中國旅客要求自費8萬韓元（約434元人民幣）做核酸檢測。（取材自微...
南韓政府對入境中國旅客要求自費8萬韓元（約434元人民幣）做核酸檢測。（取材自微博）

對此，中國外交部發言人毛寧日前在例行記者會上曾表示，中方多次強調，各國的防疫措施不應有歧視性做法，更不應借機搞政治操弄。香港文匯報報導，中國外交部長秦剛9日與南韓外長朴振通電話，通話中，秦剛對韓方近期對自華入境人員採取臨時限制措施表達關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。但南韓並未做出回應措施。

官媒環時銳評指出，南韓是目前針對中國採取歧視性入境限制措施最為嚴苛的國家之一；本月2日，南韓政府暫停發放自中國赴韓短期簽證，並暫停從中國起飛的航班增班，同時來自中國的航班只能從仁川機場入境。

之後南韓針對中國旅客的限制一路加碼，就連「東亞日報」等南韓媒體都承認，「南韓政府的此次對華防疫措施與美國、日本等其他國家相比強度更高」。對於來自中方的反制，南韓方面不應感到意外。

尤其值得注意的是，最近幾天，不斷有中國網友爆料，南韓方面針對中國旅客的防疫措施帶有「侮辱性」，且「檢查只針對中國人」。除了被拒絕入境的旅客被帶至「小黑屋」扣留，自費隔離點條件極為簡陋，甚至沒有床和熱水等，最引人注目的就是「掛黃牌」問題。

「我們認為，南韓方面應當就相關爆料作出合理解釋：上述情況是否屬實？相關措施是否僅針對中國旅客？韓方是否有任何措施保障中國公民在入境南韓時的合法權益？」

文章也指出，據南韓媒體消息，2日至9日自華入韓旅客落地檢陽性率為17.5%，10日自華入韓旅客落地檢陽性率為5.5% 。這一比率相較其他國家，是否更對南韓公共健康構成威脅，南韓相應措施更像是「憑感覺」作出的；韓方在限制入境政策與執行上大做文章，這難免讓人懷疑其中是否存在政治作秀的因素。

環球時報國際也有署名文章指出，三年來，西方一些媒體一直對中國抗疫措施指指點點，少數國家的操作依舊搞防疫雙標、政治化對待，對「南韓突然加碼對華歧視措施，西方有更惡毒舉動！咱一個都不慣著」。

部分國家對中客入境限制 資料來源：第一財經
部分國家對中客入境限制 資料來源：第一財經

南韓 防疫 歧視

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