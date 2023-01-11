停發簽證發布管道不同 中對日韓態度落差大

中駐韓大使館10日發布通知，自即日起暫停簽發韓國公民赴中國訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。（取材自海外網）

雖然相繼傳出中國即日起停止發放日韓民眾簽證 的消息，發布方式卻有所不同。南韓的消息由中國駐南韓大使館宣布，並表明停辦簽證意在反制「南韓對華歧視性入境限制措施」，對日本 則是先透過旅行業者發送消息，直到10日中國駐日大使館才正式發布，但未說明原因。針對北京 當局只挑日韓兩國報復，有日本媒體直指是「差別待遇」。

對北京的反制，南韓外交部10日透過書面聲明與記者會方式解釋，針對來自中國入境旅客的所有防疫措施都具客觀科學根據，與國際社會透明共享情報，也在實施前與中方討論，對中方這次措施感到相當遺憾，之後會再次向中方重申立場，保持緊密溝通。

繼南韓之後，隨即傳出北京也暫停發放日本公民簽證，一開始卻不是循外交管道公布，而是日本國內多家旅行業者收到中國有關部門通知，當天起已暫停在日簽證手續。直至10日晚中國駐日大使館的「官宣」內容，也未說明停辦簽證的期間和理由，顯示北京當局對日韓表態存在差異。

有日本媒體抱怨，許多國家都對中國民眾入境採取限制性措施，北京當局只挑日韓兩國報復，是「差別待遇」。

日本法政大學MBA實務講師浦上早苗指出，北京的反制措施並不嚴重，因為不是禁止旅行。而且由於中國疫情爆發，去中國旅行的日本人本就不多，影響自然不大。

法政大學政治研究所教授白鳥浩分析，從北京新聞稿批評日韓的用詞「歧視性入境限制」來看，北京認為日韓讓中國沒面子。浦上早苗表示，泰國等東南亞國家放寬入境限制，會讓北京感覺比較有面子。