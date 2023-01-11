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布林肯訪中前 防長對話遭拒 五角大廈：美日將討論中國挑釁行徑

編譯組、記者張文馨／綜合報導
圖為去年11月22日奧斯丁與魏鳳和（右）在柬埔寨會談。(取材自中國國防部網)
圖為去年11月22日奧斯丁與魏鳳和（右）在柬埔寨會談。(取材自中國國防部網)

去年底中美軍機在南海危險逼近事件後，近日北京拒絕了雙方國防部長通話討論避免衝突的建議。美國國務卿布林肯數周後將啟程訪問中國，中方卻擺出冷落美方的態度。此外，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）10日在例行記者會表示，美日11日將在華府舉行2+2安全諮商會議，「中國定會是我們討論的主題。」

美國之音10日報導，美國外交消息人士稱，美國國防部長奧斯丁和中國國防部長魏鳳和近日通話的建議被取消，因為北京拒絕參加。

美國國防部發言人梅納斯表示，奧斯丁上次與魏鳳和交談是在去年11月。

美方表示，去年12月一架中國軍機在南海上方國際空域進入一架美國空軍飛機六公尺範圍內，迫使美方飛機採取迴避動作，以避免碰撞。事後美國政府向中方提出交涉，中方則反控是美軍偵察機危險接近共機。

奧斯丁去年11月與魏鳳和會面時曾提到美中雙方有必要改善危機溝通，並點出中國軍機的危險行為。

由於布林肯預計數周後將前往中國，國務院發言人普萊斯說，布林肯與中方官員的會談將包括「競爭影響的領域，兩國關係在這些領域可能變得更加敵對，也涉及能夠確保負責任管理這些領域的方法，但也包括能夠尋求甚至加強合作的領域」。

外界認為魏鳳和將在3月退休，由中共中央軍委新成員李尚福接任。李尚福是前中央軍委裝備發展部部長，管理中國軍方的現代化，並在2018年9月因購買俄羅斯軍事產品而受到美國制裁。

港媒曾分析，中共20大公布的中央軍委四名委員中，李尚福排名第一，今年3月「兩會」後勢必接替魏鳳和擔任國務委員、國防部部長，中方此舉大有向美國「示威」之意。

文章指出，李尚福是史上首位遭美國制裁的解放軍上將，由李尚福擔任防長，無疑是向美「示威」，華府也許會感到被冒犯。

五角大廈10日的例行記者會上，賴德被問到解放軍近日在台灣附近舉行的軍事演習，賴德表示，解放軍近期在空中的攔截行徑，作為在敏感區域的挑釁行為之一，已經引發關切。賴德重申，美國的做法就是和區域盟友夥伴（如日本）一起確保自由開放的印太區域，並確保區域維持安全與穩定。

國防部 布林肯 解放軍

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