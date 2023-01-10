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中國警告澳洲：對日應小心謹慎 勿忘歷史教訓

編譯陳曉慈／即時報導
中國駐澳洲大使肖千10日於中國駐澳洲大使館召開記者會。（歐新社）
中國駐澳洲大使肖千10日於中國駐澳洲大使館召開記者會。（歐新社）

中國駐澳洲大使肖千10日於大使館罕見地召開記者會，他警告澳洲對日本應小心謹慎，在企圖拉攏亞太區域盟友之際，不應忘記日本在二戰期間對澳洲犯下的戰爭罪行。

澳洲人報10日報導，日本駐澳洲大使山上信吾在訪問中表示，澳洲與日本在面對中國時應保持警覺。一名記者引述山上信吾向肖千提問，肖千指出，日本曾於二戰期間侵略澳洲，轟炸達爾文，殺害澳洲人，並以不人道的方式對待澳洲戰俘；若澳洲忘記過去的教訓，歷史可能重演。

肖千還說，他身為駐澳大使，職責是推動中澳之間的理解、友誼與合作，並質疑日本大使逾越職責。

近年來中國在印太地區的影響力與行為引發爭議，澳中關係惡化，不過隨著去年底兩國領袖進行5年來首次會談，澳洲外長黃英賢也於去年底到訪中國與時任中國外長王毅會晤，兩國關係已逐漸回溫。

反觀日本與中國的關係卻持續緊張。日本去年底宣布將提高國防預算，並從2026年度起將陸續部署長程飛彈。另外，日本海上自衛隊與美國、澳洲、印度海軍去年11月也曾展開「馬拉巴爾」聯合軍演。

澳洲與日本則持續加強合作。去年，澳洲總理艾班尼斯與日本首相岸田文雄簽署「日澳安全保障合作共同宣言」，是兩國時隔15年來再次簽署安保合作相關宣言，被視為旨在遏制中國在太平洋區域的影響力。

肖千坦言，近年來中澳貿易受到干擾，但表示他希望貿易能「恢復正常」。肖千說，中國一直是澳洲的朋友，未來也將持續如此。

澳洲 日本 王毅

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