銀川艦獨航1.2萬公里現身美「後院」 測試擴展第三島鏈能力？

法國軍機上月底追蹤到解放軍「銀川號」導彈驅逐艦單獨在南太平洋法屬新喀里多尼亞附近海域航行。（取材自法國國防部）

法國軍方上月底發現解放軍 「銀川號」驅逐艦單獨在1.2萬公里外的南太平洋海域航行，銀川艦突然現身美國「後院」，令美法澳等國震驚。分析家指銀川艦航行距離遠超過在沒補給情況下可維持的範圍，也沒補給艦同行，這是解放軍海軍試圖擴展到第三島鏈的一次測試性航行，可能是在測試中國海軍在太平洋加油和補給的能力。

南華早報報導，法國國防部上月29日推文，052D型導彈驅逐艦「銀川號」在澳洲 東方約1500公里的新喀里多尼亞專屬經濟海域附近航行。法國戰機上月稍早也發現這艘驅逐艦在法屬玻里尼西亞 （French Polynesia）附近航行。

這艘7500噸的驅逐艦出沒的地區，遠超過其在沒有補給的情況下可以維持的距離，更別說返航的需求。

解放軍海軍之前航行這麼遠的距離，都會有補給艦同行，供應燃料、淡水和其他補給品，但這次銀川艦單獨航行。

新加坡 拉惹勒南國際研究學院研究員許瑞麟解釋說，這意味銀川艦必須能停靠當地的友善港口，或是靠其他海上後勤資產。一種可能是銀川艦停靠太平洋島國的港口。

另據美國之音報導，這一次銀川艦從母港海南三亞的榆林港航行到大溪地，距離1.2萬公里，可以說是毫無徵兆地突然出現在南太平洋海域。有香港軍事專家稱，這展示了中國海軍的勇氣和膽量。

台灣國際戰略研究學會理事長王崑義說，南太平洋已經跨過第一島鏈與第二島鏈，來到第三島鏈了，這次銀川艦航行至法屬玻里尼西亞，顯示中國當局正逐步實現其地緣政治的野心。

不過，美國紐約的台海安全研析中心主任梅復興指出，對於外界有關解放軍衝向第三島鏈的說法，目前恐仍言之過早，因為不論是規模，頻率與力度均尚難成氣候，且該區域距美軍太平洋艦隊主要基地夏威夷比較近，反而對解放軍比較不利。他說，雖然中國已經開始向第三島鏈進行一些試探動作，並從事一些訓練獲取經驗，同時展示一下企圖心，但解放軍在可預見的未來，應該仍不具備在該區與美軍爭雄的實力、準備或野心。