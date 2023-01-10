秦剛新年首站訪非洲 延續中國外長連續33年慣例

中國新任外長秦剛訪問非洲，維持33年來中國外交部長年初首訪非洲的慣例。（中新社）

中國新任外交部長秦剛 9日應約與俄外長拉夫洛夫通電話。雙方就烏克蘭 危機等交換看法，秦剛強調，中方將繼續以習近平提出的「四個應該」和「四個共同」為根本遵循，看待和處理烏克蘭問題。此外，秦剛於9日至16日訪問非洲埃及等國，這是秦剛升任外長後的首次出訪，也是中國外長連續33年的慣例，年初第一站便是訪非洲。

綜合媒體報導，中國外交部發言人汪文斌9日下午在例行記者會上宣布，為進一步深化中非全面戰略合作夥伴關係、推進中非友好合作，秦剛於9日至16日應邀訪問衣索比亞、加彭、安哥拉、貝南、埃及和非盟總部、阿盟總部。

此訪也是中國外長連續33年的慣例。2022年中國外長的首訪是由國務委員兼外長王毅於2022年1月4日至7日應邀訪問厄立垂亞、肯亞、葛摩等三國。

自1991年以來，中國外交部長新年首訪都是前往非洲，可見中國對中非關係一如既往的重視。今年的訪問，由於是秦剛外長上任以來的首次出訪，更備受矚目。

從具體行程來看，訪非期間，秦剛外長將分別同往訪五國領導人和外長、非盟委員會主席舉行會見、會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

此訪首站選擇近年來與中國合作成果頗多的衣索比亞。值得一提的是，秦剛此行將出席位於衣索比亞首都亞斯亞貝巴的非洲疾控中心總部項目現場剪綵儀式。據了解，該項目由中國土木工程集團承建，北京 市建築設計研究院有限公司承擔該項目設計總承包任務。

而另幾個秦剛即將到訪的非洲國家，也都與中國有著濃厚的緣分。

有分析指出，相較於美國的霸凌式外交，中國不干涉內政、互利共贏的立場受到非洲各國熱烈歡迎。