戰狼被「拔牙」 中國要放棄攻擊式外交？

中國外交部「戰狼」發言人趙立堅，已從外交部新聞司副司長一職，調任到邊界與海洋事務司擔任副司長。（路透）

中國「戰狼外交」代表人物之一的外交部發言人趙立堅 突然被調離職位，據美國之音報導指出，這項人事異動引起外界猜測中國是否要放棄攻擊式外交，在疫情 爆發和經濟困難的當下，緩和與西方國家的關係。

自從2020年2月首次以新聞發言人的身分亮相國際舞台以來，趙立堅常攻擊西方國家與媒體，他的民族主義言論幫助他在中國網上吸引大量簇擁，但批評他的人也不在少數。

德國明鏡周刊駐華記者喬治·法里恩（Georg Fahrion）直言：「中國外交部發言人、戰狼一號趙立堅的尖牙似乎被拔掉了。」

就在趙立堅被調職不久前，中國外交部迎來新部長秦剛 。秦剛之前擔任中國駐美大使。儘管美中關係在過去幾年裡因貿易和新冠疫情等問題氣氛緊張，但秦剛在任期間並沒有表現出特別的戰狼姿態。

布魯金斯學會中國和亞洲問題學者何瑞恩（Ryan Hass）認為，把趙立堅調離發言人的崗位，有助於為秦剛掌管的外交部奠下新基調。

「秦外長堅稱他不是戰狼，調走趙立堅能幫助他突出這一點，」何瑞恩在推特上寫道。「秦剛花一年半時間清理趙立堅製造出的外交爛攤子，看起來秦剛將以他的領導方向，來降低和美國以及其他國家在未來幾年裡的緊張。調走趙立堅可能是為這場努力付下的『首款』。」

現年50歲的趙立堅1996年開始在外交部工作，2020年2月24日，在首場記者會上他就批評華爾街日報一篇有關中國疫情的評論文章是「惡意侮辱抹黑」中國，並稱美國欠中國一個解釋。

報導指出，趙立堅作為外交部發言人的三年幾乎和中國「動態清零」的三年完全重合，但隨著中國面對來自國內外的壓力，以趙立堅為代表的「戰狼外交」或許也需要被拋棄。

法廣報導指出，美國哥倫比亞大學政治學博士王軍濤也認為，「戰狼」趙立堅卸任發言人可能昭示著中國強硬的外交政策會有鬆動。他指出，「戰狼外交是（中國國家主席）習近平倡導，或至少是習近平比較寬容的，但是習近平不會為此承擔責任，當然趙立堅首當其衝。」

王軍濤分析，剛上任中國外長的秦剛和趙立堅「不是一路人」，雖然秦剛執行「戰狼外交」，但行事、發言更展現外交修養，因此，外交部中層人事變動在意料之中。