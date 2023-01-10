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戰狼趙立堅卸任發言人調邊海司 網酸：去海邊「偷著樂」

中國新聞組／北京10日電
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（中新社）
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（中新社）

屢次因發言內容和在社交平台上事蹟引發討論的中國外交部「戰狼」發言人趙立堅，已從外交部新聞司副司長一職調任到邊界與海洋事務司擔任副司長，這也意味著他將不再擔任發言人的職務；專家指出，趙立堅調任實為降級，可能受他太太之前的不當言論影響，還有媒體以「發配邊疆」來形容趙立堅此次的職務異動。

公開信息顯示，2022年12月2日，是趙立堅在調任前最後一次主持例行記者會。

法廣新聞網報導，美國「中國民主轉型研究所」所長王天成表示，趙立堅此次調任表面看來是平調，但實際上是降級。「我個人傾向於認為是他妻子的原因，可能引起高層的不快」。

據報導，王天成說：「趙立堅調任之前是新聞司副司長，到邊界和海洋事務司做副司長，行政級別是相同的。但是新聞司副司長、外交部發言人，（這個）職位在政治上比海洋司副司長要重要得多，從這個角度來說是貶職了。」

據了解，趙立堅妻子湯恩如不僅常在微博曬恩愛，這在中國官場極罕見；在中國全面放開疫情管控後，湯恩如還在微博公開抱怨買不到「四類藥品」，最後靠鄰居接濟四粒感冒藥度過難關。貼文一出，不僅引發趙立堅染重症的疑慮，更引發微博網友一致批評。

美國之音報導指出，美國「外交政策」(Foreign Policy)副主編詹姆斯·帕爾默（James Palmer）也表示：「把人從非常顯赫和有趣的職位轉去一個乏味、相對不重要的位置，這其實就是降職。」

美國中文媒體「華爾街電視」主持人、記者李其在推特上指出：「他的新工作只是一個名義上的職位，沒有晉升的前途，更不用說是外交部發言人這樣的鋒頭了。我認為他接下來的整個職業生涯被困在這個死胡同式的工作上。」

趙立堅還是推特上最活躍的中國外交官之一，在社交平台微博擁有實名帳號，粉絲達700多萬。趙立堅2015年擔任中國駐巴基斯坦大使館公使銜參贊，開始在推特上發表政見。2019年，他為中國的新疆政策辯護，在推特上和美國前國家安全顧問賴斯（Susan Rice）就美國的種族問題大打口水戰，趙立堅也因此一戰成名。

趙立堅曾在一次例行記者會上對提問的外媒記者表示：「疫情期間，生活在中國，你們就偷著樂吧。」自此「偷著樂」一詞走紅全網，除了成為趙立堅的個人的一大標誌，更是民眾諷刺中國政府的流行語。現在趙立堅調任邊緣部門，有網民諷刺說，趙立堅去海邊「偷著樂」了。

外交部邊界與海洋事務司的主要職責，包括擬訂陸地、海洋邊界相關外交政策，指導協調海洋對外工作；承擔與鄰國陸地邊界劃界、勘界和聯合檢查等管理工作；處理有關邊界涉外事務及領土、地圖、地名等涉外案件；承擔海洋劃界、共同開發等相關外交談判工作。

中國外交部發言人趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）
中國外交部發言人趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

趙立堅 微博 推特

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