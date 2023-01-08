「中開國門」北京迎首批境外客 香港陸生：通關30分鐘

民眾自香港抵達北京，無須防疫隔離。（記者陳政錄／攝影）

中國8日起取消近三年的入境隔離管制，放開國門，北京 首都機場 上午迎來首批自香港 入境的旅客，親朋好友可直接到機場入境大廳接機，旅客落地也不用進行核酸檢測。一名在香港讀書的王姓陸生受訪表示，他下飛機後，取行李、通關等過程約只需30分鐘，沒有額外的防疫要求，可以說是「基本跟以前（疫情前）一樣了」，心情非常激動。

1月8日是中國取消入境防疫隔離管制的首日，境外人員憑行前48小時核酸檢測陰性結果可入境，與此同時，陸港首階段通關也隨之啟動。

據北京首都機場螢幕顯示的航班訊息，自香港出發，由國泰航空執飛的CX334航班，於上午10時28分到港，接著旅客於11時20分許，陸續完成通關，到達北京首都機場T3航站樓的入境大廳，不少民眾拿著花束迎接自己的家人朋友。

一名從事法律工作的王先生說，他是專門來迎接去香港工作的同事回家，因為今天是取消隔離第一天，所以刻意準備了花束，「顯得比較隆重」，好好慶祝一下；另一位北京大媽表示，疫情三年來，她是第一次在入境大廳迎接自己在香港工作的兒子回家，心情相當激動。

還有一位拿著紅玫瑰花束的林先生，和女友的父母一同來機場接機，他說兩人已經半年多沒見，女友是在澳洲讀書，此次從香港轉機回北京，過程中並未受到阻礙。

據一名在香港讀書，搭乘此趟航班返回北京的王姓陸生表示，下飛機後，包括取行李、通關的過程約僅需30分鐘左右，相當順暢，也不用進行核酸檢測，可以說是「基本跟以前一樣了」，此次回家過年後，預計接著在北京找個實習工作，再謀未來發展。他也說，因為是首日，也是首班機，機場內並沒有太多人，相信未來會逐漸恢復。